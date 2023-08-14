Франции он нужен. Африке тоже. Вот и война.

Хорошо известный всему миру военный переворот в Нигере не так прост, поскольку все стороны конфликта ведут борьбу за ресурс — Уран, который необходим и путчистам, и Франции и даже Западной Африке (ECOWAS). На этом фоне Нигерия и другие участники сообщества ECOWAS планируют военное вторжение в Нигер с целью "восстановить демократию и конституциональный строй" в государстве. Однако все мы понимаем, что это битва за интересы. Если бы Западу не нужны были бы ресурсы в этой стране, то военный переворот, наверное, никто бы даже не заметил. А пока Нигер - 40% атомной энергетики Франции, пока и будут вестись баталии за контроль над государством. Даже если 80% населения в столице страны выступают против правления прозападного политика Базума. Демократия по американски, это когда ресурсы находятся во владении Штатов, а власть - у прозападного политика, коим и является коррупционный чиновник Базум, задержанный Омаром Чиани после переворота.

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Тем временем путчисты планируют выдвинуть обвинения бывшему лидеру страны в государственной измене и создании угрозы госбезопасности. Фактически, его считают даже военным преступником, поскольку он просил Запад вторгнуться и освободить его.

Запад же готовит военное вторжение еще быстрее, поскольку не желает, чтобы путчисты нанесли вред важному лицу в Нигере. Все таки его хотя бы кто-то поддерживает и он остается преданным американским властям. Однако политические силы в Нигерии, лидере ECOWAS, разные. И, многие выступают против военного вторжения и за мирное решение конфликта.

Бывший губернатор штата Энугу Оквесилиезе Нводо заявил, что сейчас обе стороны конфликта ведут борьбу не за власть, а за ресурс — Уран, который питает французскую энергетику. И, если сейчас Запад пожелает ввести войска в Нигер с целью "освободить" Базума от ареста, то это может привести к настоящей третьей мировой войне. Сначала это будет битва ECOWAS с Нигером. Потом ECOWAS с Нигером, Мали, Буркина-Фасо. А потом с США, ECOWAS и другими странами, которые постепенно присоединятся к конфликту поддерживая ту или иную сторону в нем. Вторая мировая тоже не сразу мировой стала.

Губернатор отметил, что Штаты — не хотят уступать Уран русским и китайцам, поэтому борются за контроль над регионом Сахель и Нигером.