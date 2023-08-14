"Тысячи мужчин пытались избежать призыва заплатив деньги коррумпированным чиновникам".

В Украине началась фаза увольнений чиновников, которых поймали на коррупции. Так, неделю назад президент Украины Зеленский распорядился уволить всех региональных военкомов, поскольку по итогам проверки результаты оказались "плачевными". Более сотни военкомов подозреваются в совершении разного рода преступлений: от коррупции до избиений подчиненных. И, в этой истории замешаны и простые граждане (почти). Так, издание FT подсчитало, что десяток тысяч мужчин попытались пересечь границу Украины незаконным способом за деньги избегая призыва.

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По данным украинской пограничной службы, порядка 13600 мужчин были задержаны в ходе попытки пересечь границу незаконным способом. Еще 6100 человек попались на более незаконном способе покинуть страну — используя поддельные документы. Все это объединяется тем, что более 10000 тысяч мужчин попытались покинуть страну используя "коррупционных руководителей", которые за доллары могли создать все условия для прохождения КПП. Правда, согласовывать надо было не только с руководителем.

По итогу число задержанных мужчин на границе составило порядка 5 бригад ВСУ, если бы в стране работал эффективный рекрутинг, отмечает FT.

Напомню, что с момента введения военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Есть, лишь, только некоторые исключения, например по учебе за границей или необходимостью лечиться. Так же выпускают отцов-одиночек и семьи, у которых более 3 детей.

И, недавнее исследование властей Украины показало, что в большинстве регионов был человек, который мог бы помочь решить проблему с пересечением границы. Необходимо было заплатить всего-навсего 6 тысяч долларов и ты получаешь медицинскую справку, дающую право на освобождение от военной службы.

В зависимости от сложности и доли размер взятки был разным: от 2000 до 10 000 долларов на человека. И, легендарный в Украине военком Борисов, который владеет виллой в испании и дорогим автопарком помог сотням, а возможно, и тысячам человек избежать призыва за соответствующую плату. И именно Борисов инициировал расследование властей в отношении военкомов. Теперь, весьма прибыльный бизнес закроют.