Теперь в медленном наступлении виноват президент США.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, почему же по его мнению украинское контрнаступление оказалось столь слабым. И, в интервью изданию WSJ он заявил, что во всех украинских бедах на сегодня виноват текущий лидер Штатов — Байден, поскольку его политика приводит к провалу.

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Так, Джон считает, что проблема с наступлением была очевидна еще до его начала, поскольку корень всех проблем — нерешительность президента США в вопросе военных поставок с начала конфликта. Так, Джон считает, что к проблемам привели постоянные споры американского правительства на тему "а что передать Украине, а что нельзя, а чего больше или меньше". И, эти споры не выдумка, поскольку демократы выступают за увеличение военных поставок, а республиканцы и большинство американцев — соответственно против. Как тут обойтись то без споров, когда демократия предполагает решение вопросов после обсуждения со всеми политическими силами. Ну, надо было большинство занимать, а Байден — не смог.

Джон раскритиковал Штаты за то, что они поставляют технику "осторожно", чтобы вдруг военные поставки не привели к эскалации конфликта с Россией. Ведь, военные поставки это уже непрямое участие в конфликте, можно делать все, что пожелается.

Так, Джон, считает, что такая политика в отношении Украины является "парализующей", не приводит к успехам, а лишь показывает слабость НАТО, если нужно помочь "партнеру". Таким образом Джон назвал альянс НАТО нерешительным и в каком-то роде слабым, который не сможет помочь даже участнику в случае военного конфликта.

Джон винит только Байдена за то, что контрнаступление украинских сил провалилось в районе Запорожья. Если бы Штаты передавали все запрашиваемое ВСУ вооружение, то наступление точно было бы успешным, считает Джон. Он заявил, что продолжая такую политику Байден придет к тому, что Россия в конце концов победит.

Джон видит легкое решение этой проблемы — просто передавать Украине все, что она пожелает. Первый запрос — сразу ответ. Таким образом, передать Украине придется ПВО, машины для разминирования, авиацию, дальнобойные ракеты и многое другое, дорогое и трудное в управлении вооружение. К слову, Джон призвал усилить санкции на Москву, чтобы затруднить российским военным своё наступление на Купянском направлении.