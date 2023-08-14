Таким образом Россия может сорвать всё наступление ВСУ.

Американское издание The Hill отмечает, что пока украинское наступление в районе Запорожья идет медленно и не приносит результатов, Россия уже начала своё собственное "незаметное" наступление на севере страны. Это то самое наступление на Купянском направлении, которое призвано окончательно сорвать наступление украинских войск на юге.

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Так, напомню, что уже несколько недель российские войска предпринимают попытки прорваться к населенному пункту Купянск. Судя по картам ISW, российские военные недалеко от города и осталось пройти приблизительно 6 километров. Это заметили в западных СМИ. Они предполагают, что таким образом российская армия пытается сорвать наступление ВСУ на юге, которое и так идет плохо, чтобы тем пришлось перекинуть резервы в Купянск. При этом российское наступление началось "незаметно" и уже имеет "некоторые успехи".

The Hill пишет, что за неделю российская армия быстро продвинулась к Купянску, из-за чего украинские власти объявили эвакуацию населения. Издание пишет, что российские военные находятся от Купянска "в нескольких милях" и постепенно двигаются в сторону Лимана. Однако западный журналист считает, что взять город не получится, поскольку ВС РФ придется форсировать Оскол, а это будет трудной задачей в условиях наступления. Причем автор материала считает, что у России имеется дефицит живой силы и боеприпасов, поэтому успехов точно не будет.

Но, автор признал, что быстрое продвижение российской армии выглядит лучше, чем попытки украинских сил пробить оборону в Запорожье. Если ВС РФ смогут добиться успехов в ходе своего наступления, то это будет серьезным ударом по украинским властям и Западу, поскольку придется тщательно обдумать новую тактику. Старая успехов не принесла.

Отмечу, что украинская армия уже перекидывает резервы в Купянск. Западные СМИ пишут, что Сырский даёт время до августа. Если до этого момента не будет поставлено новое вооружение и не прибудет подкрепление, то город удержать не получится.