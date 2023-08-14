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Контрнаступление Украины провалилось, поэтому Штаты планируют начать новое в следующем году
К моменту "второго наступления" прибудет авиация.

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Запад заметил, что Украина не может достичь значительных успехов в ходе текущего наступления, поэтому обдумывает план о начале "второго наступления" уже в следующем году, а зимой будет предоставлять новое вооружение. Такое мнение передает издание Wall Street Journal.

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Так, считается, что Запад хочет зимой подготовить украинских военных к новому наступлению весной. Ибо, союзники Украины заметили, что в ходе первого наступления добиться успехов у ВСУ не получается. Украинские военные столкнулись со слишком сложной линией обороны, чтобы ее пробить. Запад понимает, что продолжая наступление в таком темпе на достижение целей уйдет слишком много времени и живой силы.

При этом у западных чиновников остается надежда на то, что украинские силы смогут перебороть российскую армию и пробьют линию обороны за несколько месяцев этого года. Но, Запад решил готовиться к затяжному конфликту, который потребует еще больше денежных средств и поддержки со стороны населения. Видимо, выборы в 2024 году уже не мешают Байдену принимать решения.

Таким образом, украинские силы могут начать второе наступление весной следующего года, используя новую технику, включая авиацию, поскольку первые пилоты ВСУ будут обучены управлению F-16 летом 2024 года. Плюс ко всему будет обучено еще больше украинских военных по стандартам НАТО. НАТО может разработать новую тактику, основываясь на результатах первого наступления. Тем, кого обучат, скорее всего, выдадут самое лучшее снаряжение и технику, которая есть у Штатов.

Поэтому, в следующем году ВСУшникам будет легче добиться успехов, поскольку Запад планирует вооружить украинскую армию "до зубов".

Но, есть и два "но". Первое — это население западных стран. Оно выступает против военных поставок и за развитие собственного государства. А во-вторых, действия России, которые будут предприняты для противодействия плану Запада. Уже сейчас идет наступление на Купянском направлении, где украинские силы перекидывают резервы для обороны населенного пункта.

Издание признало, что у украинских военных кончаются боеприпасы и им необходимо что-то срочно предпринять, иначе наступление оборвется окончательно.

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#россия #украина #контрнаступление #wsj
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