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Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
Украина долго не получит ракеты Taurus.

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Олаф Шольц, канцлер Германии, который по сей день не смог принять окончательное решение относительно поставки немецких дальнобойных ракет Taurus в Украину, решился ответить на обвинения со стороны Украины по поводу нерешительности немецких властей в отношении вопроса о военных поставках.

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Так, Шольц заявил, что, как и ранее, страна будет внимательно изучать и оценивать каждое решение. Каждая поставка будет тщательно обсуждаться. Чиновники оценят эффективность вооружения для ВСУ и ее цену. В итоге чиновники будут принимать решение основываясь на том, насколько много выгоды будет от такой поставки.

Это заявление также относится и к вопросу о поставке дальнобойных ракет Taurus, поскольку немецкие власти откладывают передачу этой ракеты. Украинские власти этим фактом недовольны и требуют передачи. На данный момент немецкие власти рассматривают вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. 

Таким образом Германия желает сделать невозможным удары по российской территории, когда ВСУ заполучат ракету в свои руки. Однако Германия также не стремится спешить с принятием окончательного решения по этому вопросу.

Шольц отметил, что обвинять власти в нерешительности нельзя. Также он отметил, что большинство немецких граждан выступают за идею того, чтобы чиновники тщательно обдумывали каждую поставку. Ответ "да" не должен выдаваться на всё подряд, поскольку последствия могут быть нежелательными для немецкого народа.

Тем самым Олаф Шольц подтвердил, что сейчас немецкие власти все же рассматривают вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus в Украину. Но, окончательное решение не будет принято в ближайшем будущем. Все же, власти ФРГ опасаются того факта, что украинцы могут использовать ракеты не по назначению, а для ударов по российской территории. Ведь, если дроны использовались, то что мешает использовать и эти ракеты?

Из-за этого кстати, Соединенные Штаты тоже не хотят передавать ATACMS в Украину. Только Британия решилась предоставить Зеленскому Storm Shadow. Ну и Франция дала свой аналог Storm Shadow - SCALP-EG.

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#украина #германия #taurus #олаф шольц
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