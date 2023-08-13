Революционная техника на оборону.

Польша собирается создать несколько подразделений для обороны восточной границы на фоне активизации ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Для этого польские власти закупают самую лучшую технику из доступной. На этот раз армия решила обратиться к южнокорейским властям и закупить мощные танки K2 Black Panther. Сообщается, что Польша закупила порядка тысячи таких танков. Такое заявление сделал МО Польши Мариуш Блащак.

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Так, министр отметил, что страна не желает растягивать процесс перевооружения армии, поэтому было решено посмотреть на иностранные варианты вместо отечественных. На данный момент Польша доверяет это дело двум странам — США и Южной Корее. Сейчас Польша уделила основное внимание перевооружению бронетанковых частей, а также решила закупить дополнительные системы РСЗО Himars для создания ударных группировок близ границы.

Отмечу, что танки — не единственная покупка поляков у Южной Кореи в этом году. Поляки также закупили порядка 600 гаубиц К9 и новую авиацию FA-50. Первые экземпляры закупленного вооружения приедут в Польшу в текущем году. Этими танками поляки собираются "оборонять" свою восточную границу от угроз со стороны Беларуси и ЧВК "Вагнер". Кроме того, Польша заблокирует этими танками и границу с Россией в Калининграде. Среди прочего Польша также закупила танки и вертолеты у Соединенных Штатов — хорошие Abrams и Apache. Правда, это списанные танки. Решение по вертолетам Конгресс США еще не принял.

МО Польши отметил, что поставки от США создают "непреодолимую преграду" для противника, который захочет вторгнуться в страну. Отмечу, что эти подразделения кинут для защиты границы между реками Нарев и Буг около Бреста. Эти танки закроют так называемые Брестские ворота.

Очевидно, польские власти боятся Беларусь.