Контрнаступление идет активно?

Пока российские солдаты проводят наступление на Купянском направлении, приблизившись уже вплотную к городу и заставив отступить украинских военных к линии обороны в 5 километрах от города, на Бахмутском направлении ситуация для ВСУ также остается тяжелой. Контрнаступление идет активно, если слушать информацию командования ВСУ.

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Однако один украинский военный заявил, что его подразделению пришлось отступить севернее Бахмута на более безопасные позиции приостановив активное контрнаступление. Военный заявляет, что ситуация для ВСУ в районе Бахмута усложнилась за последние недели и вести штурм тяжело. Военный утверждает, что ВСУшники были вынуждены уйти в направлении Орехово-Васильевки.

Так, ВСУшник утверждает, что российские военные перебросили в район Бахмута свои резервы, чтобы удерживать под контролем дорогу на Славянск. При этом военный обладает информацией, что в Бахмут вошло подкрепление ВС РФ для обороны.

Военный из Украины отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается тяжелой, а сама линия соприкосновения в ходе наступления изменилась незначительно. Пока что ВСУшники пытаются атаковать Курдюмовку и Андреевку. Необходимо пройти ЖД-пути.

Военный также утверждает, что ВСУшники достигли успехов в Клещеевке, взяв под контроль около 25% территории населенного пункта.