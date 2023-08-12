Военная помощь воспринимается по-разному.

Байден запросил еще больше денег для финансирования военной помощи Украине... Всего ничего 20 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины. Это вызывает вопросы у Конгресса, поскольку Байден потратил на помощь Украине в шесть раз больше, чем на защиту границы, и это огорчает республиканцев. Западная пресса ожидает, что в правительстве начнутся "разборки", исход которых определит дальнейшую помощь Зеленскому.

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Напомню, что Байден отправил запрос спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти (республиканец) выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь Украине: всего 13 миллиардов долларов пойдут на военные нужды, а еще 11 на экономическую и гуманитарную помощь. Это в шесть раз больше, чем Байден потратил на защиту границы от "фентанилового кризиса".

Так, Байден запросил у Кевина всего 4 миллиарда долларов на расходы на границу и иммиграцию, а также на борьбу с фентанилом, поступающим в США из-за рубежа. Общая сумма запроса достигла порядка 40 миллиардов долларов. Но тот факт, что помощь Украине составляет большую часть запроса — огорчает республиканцев, которые не видят развития своего государства и подавленны этим фактом.

Отмечу, что запрос на дополнительные расходы поступил после того, как Конгресс одобрил финансирование Украины в размере 48 миллиардов долларов в декабре. Это произошло тогда, когда еще демократы имели какую-никакую силу в Палате представителей.

Однако теперь демократам придется одержать победу в Палате представителей, где республиканцы держат большинство позиций. К слову, Маккарти пообещал, что не будет выносить на обсуждение законопроект о дополнительном финансировании Украины. Многие консерваторы открыто выступают против увеличения финансирования, поскольку ВСУ не показывают результатов в ходе контрнаступления.

Поэтому одобрить такой запрос будет тяжело, отмечает FOX News. На данный момент Палата представителей заявляет, что новый запрос Байдена должен быть рассмотрен и тщательно изучен. Маккарти отметил, что дополнительный пакет помощи для Украины "никуда не денется", есть и другие, более важные вопросы связанные с США.

Один чиновник отметил, что многие республиканцы голосовали за сокращение помощи на 300 миллионов долларов. А теперь Байден в открытую просит предоставить дополнительные десятки миллиардов... Не, ну логично.

В прошлом месяце более 70 республиканцев в Палате представителей голосовали за поправку к ежегодному оборонному законопроекту, который предполагал сокращение финансирования Украины полностью. В конечном итоге такая затея провалилась, но она показывает отношение большинства республиканцев к просьбе Байдена.

Республиканцы сильно огорчены тем фактом, что Байден продолжает тратить существенные средства на Украину, вместо того, чтобы заняться улучшением экономики страны, или защитой собственных границ от мигрантов, которых в стране десятки тысяч. Недавний опрос CNN показал, что большинство американцев, как и республиканцы в открытую выступают против военной помощи Украине. Это может сильно помешать плану Байдена и демократов увеличивать военную помощь дальше.

Зеленский же ожидает, что Штаты продолжат поставлять в Украину кучу вооружения, начиная от дальнобойных ракет ATACMS и заканчивая системами ПВО Patriot. Однако Байден в этом вопросе сильно ограничен, поскольку потерял большинство в Палате представителей после последних выборов. В 2024 году на пост президента может прийти республиканец, и тогда вся помощь Украине будет под вопросом.