А еще он отметил, что страна не готова к мирным переговорам.

МИД Украины Кулеба заявил, что украинские власти не готовы идти на мирные переговоры за одним столом с Россией. Но, при этом, если переговоры будут вести посредники, то такой вариант вполне возможен. Украинские власти не отрицают, что конфликт можно закончить другими дипломатическими решениями. Но от требования вывести российские войска Украина не отказалась.

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Такое заявление сделал МИД Украины в разговоре с газетой El Mundo.

Плюс, Кулеба добавил, почему же украинское контрнаступление идет так медленно. По его мнению, главная причина, по которой украинские солдаты не могут быстро продвигаться вперед, как планировал Запад, это неожиданно мощная "Линия Суровикина". Чиновник отметил, что всего за год российские войска смогли создать очень мощную линию обороны почти по всей линии боевого соприкосновения. Минные поля сильно мешают ВСУ преодолеть остальные преграды, поэтому продвижение идет медленно, а потери являются высокими.

Кулеба признал, что украинское наступление идет слишком медленно и добиться значимых результатов будет тяжело, если Соединенные Штаты не предоставят дополнительное вооружение.

Такое же мнение и у остальных украинских командиров. Так, Залужный и Сырский пообщались с представителями Пентагона и отметили, что для достижения успехов на Запорожском направлении нужно больше оружия. Туда входят артиллерийские боеприпасы, авиация, дополнительные танки, системы ПВО, дроны, дальнобойные ракеты и многое другое. Они отметили, что если Соединенные Штаты не будут поставлять оружие, то контрнаступление не получится завершить успешно, а российские войска смогут осуществить атаку на Купянск и взять город под свой контроль до августа.