При этом недавно говорилось, что ФРГ приняло положительное решение.

Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в приоритете другая помощь: ПВО, танки, боеприпасы и тому подобное. Позиция Германии в отношении ракет не поменялась, и соответствуют недавнему заявлению министра обороны ФРГ, который отметил, что Германия сможет передать Taurus тогда, когда Штаты будут согласны отдать Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS.

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Представитель правительства заявила изданию Bild, что отношение чиновников не поменялось. Некоторые депутаты действительно выступают за передачу ракет, но это не влияет на итоговое решение. Со слов представителя, у Германии есть планы передавать Украине другое вооружение, вместо ракет: это тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней, бронированная техника, то есть танки "Леопард" и системы ПВО. Вот, недавно ФРГ предоставили Украине две штуки ПВО Patriot. Это, Германия давать готова, поскольку Украина не сможет ударить этим оружием по российской территории.

Пока ни одно решение не готовится, отметила представитель ФРГ. Министр обороны Борис Писториус также заявил, что на повестке дня не стоит вопрос о передаче ракет Taurus. При этом министр обороны отметил, что Германия - не единственная страна, которая не поставляет дальнобойные ракеты. Можно обратить внимание на Соединенные Штаты, которые отказывают от поставок ATACMS. Так что, обвинять Германию не нужно.

Писториус не видит необходимости принимать решение по ракетам Taurus в ближайшем будущем, поскольку ВСУ получили Storm Shadow от Великобритании. Считается, что немецкое правительство опасается, что украинские военные начнут использовать немецкие ракеты для ударов по российской территории. Это неприемлемо, отметил Писториус.

Таким образом информация о скорой поставке Taurus в Украину не соответствует действительности. Может, в правительстве и идут дискуссии по этому поводу, но только такие: "может передать ракету? Нет!".

На этом фоне МИД Украины Кулеба заявил, что ВСУ не собираются использовать дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus для ударов по российской территории. Он заверил, что ВСУ будут использовать их для ударов только по всем территориям Украины 1991 года, включая Крым.

Кулеба попросил Запад как можно скорее предоставить эти ракеты, поскольку они могут помочь достичь успехов в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Каким образом? Не объяснил, но Запад дать ракеты умоляет.

Ну а Байден как бы не хотел передать ракеты, пока что сделать этого не может. Ему необходимо убедить в этой поставке республиканцев, которые заняли большинство Палаты представителей. А пока что ему отказывают в любой новой поставке. Так что, ATACMS до Украины доедут нескоро.