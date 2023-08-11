Российские военные затрофеили машину Cougar.

В сети появилась фотография бронемашины Cougar, которая стала трофеем для российских бойцов на восточном направлении. Сообщается, что данная западная бронемашина с высоким уровнем защиты от взрывных устройств попала на мину и подорвалась, исключив дальнейшее наступление с этой машиной. Отмечу, что второе, более частое название данной машины - Mastiff, она поставляется из Великобритании десяткам странам мира.

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Одним словом — очень популярная бронемашина для наступления, которая защищает войско от подрыва на мине. Однако даже такая высокая защита западной техники не помогает ВСУ преодолеть минное поле. Так уж получилось, что неделю назад данная машина была подорвана на самой обычной противотанковой мине ВС РФ.

В результате подрыва бронемашина Mastiff получила сильные повреждения колесной базы и металлоконструкции. Однако технику еще можно отремонтировать, либо подробно изучить, из чего состоит "революционная" западная техника.

Так, один из российских военных, который лично видел трофей, отметил, что машина напоролась на мину и после взрыва потеряла два колеса. Это сделало невозможным дальнейшее движение вперед, поэтому ВСУ покинули бронеавтомобиль на линии боевого соприкосновения и отошли назад.

Российский военный отметил, что удивлен таким развитием событий, поскольку российские бронемашины после таких повреждений могут двигаться дальше, хоть и медленно. Это позволило бы "спасти" машину от того, чтобы стать трофеем и позволило бы ВСУ отремонтировать ее. Однако с западной бронетехникой такой сценарий не сработал.

Российский военный отметил, что западная машина "напичкана" различного рода электроникой. С одной стороны это выгодно и облегчает управление машиной, а с другой — она может дать сбой в любой момент, и тогда уже "спасать" технику с поля боя будет тяжеловато.

Отмечу, что именно Mastiff на Западе используют для борьбы с разного рода взрывными устройствами. Эта бронемашина была разработана на Западе с целью борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане, где противники часто использовали различные мины на дороге и американцы попадали в засады. Но, в Украине эффективность почему-то снизилась.