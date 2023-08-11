Раньше морю почти не уделялось внимания, но в последние недели все внимание приковано к этому региону.

За последние недели событий в Черном море стало довольно много. Почти каждый день мы видим новости из этого региона. Атаки, угрозы и тому подобное. Журналисты NYT обратили внимание на это место и официально заявили — Черное море это новая горячая точка в конфликте между Украиной и Россией, где с каждым днем будут нарастать военные действия.

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В Черном море находятся российские военные корабли, плавают гражданские судна с различным грузом, летают беспилотники НАТО и в последнее время участились удары морскими беспилотниками ВСУ по территории Крыма. Черное море становится все более опасным регионом в этом конфликте, поскольку Украина решительно настроена уничтожать все корабли в море после срыва так называемой "зерновой сделки".

Плюс ко всему NYT отметило, что Черное море — место, где Россия и НАТО очень близки. Те же дроны часто пролетают и замечают российский флот. В других местах в Украине Штаты такого делать себе позволить не могут, но в Черном море они всегда рискуют ввязаться в конфликт в полной мере из-за неосторожности военных в море, отметило NYT. А это приведет к полномасштабной третьей мировой... Чего, вроде, на Западе пока что не ждут.

Черное море на сегодня такая же зона боевых действий, как и все остальные регионы на суше и Штаты постоянно следят за регионом, отметил один из представителей НАТО.

Украина сильно разозлилась, после того как российские войска нанесли удары по морской инфраструктуре ракетами. После этого Зеленский пообещал уничтожить Крымский мост и корабли, следующие в российские порты без предупреждения, считая, что там везут военный груз. Попытки атаковать гражданские судна уже были. Неделю назад МО РФ сообщило, что военные корабли сумели отбить атаку морских беспилотников на корабли, идущие в пролив с Турцией.

NYT считает, что битва за Черное море может привести к серьёзным последствиям для мировых энергетических рынков и мировых запасов продовольствия. Кроме того это будет новый вызов для НАТО, поскольку альянс старается придерживаться принципа свободного судоходства по морю. А в случае битв в море — такое правило выполнять несколько сложно. НАТО захочет решить эту проблему не вмешавшись в конфликт напрямую. Возможно, США скажут Украине уменьшить активность беспилотников в море.

NYT отмечает, что в Вашингтоне неоднозначно относятся к украинским ударам по морской инфраструктуре Крыма морскими беспилотниками, поскольку это может создать сильное напряжение НАТО в общении с президентом РФ. Запад не хочет окончательно обрывать связь с Россией и пытается достичь соглашения мирным путем, но в большинстве своем слушает именно Украину, которая наотрез отказалась от мирных переговоров, пока не получится войти в Крым и достичь успехов в ходе контрнаступления.

Так, Штаты, передавая оружие говорили Украине не использовать западное оружие при ударах по территории России. Однако на сегодня Штаты занимают нейтральную позицию, говоря, что не поддерживают удары по территориям России, но и не могут запретить Украине бить по этим целям, поскольку украинские власти самостоятельно выбирают цель. При этом Штаты продолжают предоставлять различное вооружение Украине: от дальнобойных ракет Storm Shadow до различных дронов, танков и оборудования тратя миллиарды на эти поставки.

Также NYT отметило, что Штаты несмотря на украинские удары по российской территории продолжают без проблем предоставлять украинским военным разведданные российской территории, которые точно используются при выборе цели для дальнобойной ракеты.

NYT отметило, что Черное море — стратегический регион для России и НАТО, который ни одна из сторон не собирается отдавать и будет бороться за влияние на него, поскольку это один из самых важных торговых маршрутов. Несмотря на то, что альянс НАТО желает избежать прямого конфликта с Россией, риски непреднамеренного инцидента, выходящего из-под контроля, постепенно возрастают и могут перерасти в полномасштабную войну НАТО-Россия, отметил журналист.

Альянс НАТО старается наблюдать за Черным морем используя беспилотники и охраняя гражданские судна и старается не заходить в зону боевых действий, но иногда бывают и случайности. Одна такая случайность может повлиять на взаимоотношения России и НАТО в негативном ключе.

NYT напомнило о том, что однажды американский беспилотник был сбит в международных водах российскими военными в марте. Это был единственный раз, когда произошел контакт между военными России и США, но инцидент серьезно не повлиял на отношения с НАТО. Однако в последнее время альянс НАТО увеличил свое присутствие в Черном море перекинув туда дополнительные беспилотники после заседания Совета Украина-НАТО 26 июля. И это справедливо увеличивает риски ухудшить отношения.

Однако Штаты и дальше будут против того, чтобы Украина попыталась втянуть в прямой конфликт с Россией США и НАТО. НАТО не собираются использовать своих военных, чтобы проводить наступление на линии боевого соприкосновения. Штаты не собираются поддерживать гражданские судна, которые плывут в сторону украинских портов. Они будут лишь наблюдать за событиями издалека, реагируя на события словами.