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The Hill: США в "тяжелом положении" из-за эскалации кризиса в Нигере
США не хотят войны, но и терять власть в регионе Сахель.

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Эскалация кризиса в Нигере ставит США в "трудное положение", поскольку Штаты хотят избежать войны, но и потерять контроль над регионом Сахель совершенно не хотят. Военное вторжение ставит под угрозу ключевое партнерство Соединенных Штатов в области безопасности в Западной Африке, где союзникам ECOWAS угрожают террористы.

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Штаты предпочитают разбираться с террористической угрозой на территории "полу-союзников", типа Нигера, где правит прозападный политик. Таким образом Штаты уничтожают своих противников и при этом не мешают развиваться ключевым союзникам в Западной Африке. Но, путчисты свергли важного партнера Базума и теперь Штаты стоят перед выбором: рискнуть и сражаться с путчистами ставя под угрозу Западную Африку и президентство Байдена, либо позволить путчистам продолжать правление и потерять ключевого партнера в борьбе с террористами в регионе Сахель.

Напомню, что на данный момент Нигер является ключевым союзником Вашингтона в регионе, там собралось около 1100 американских солдат на своей базе, а также малая часть французского спецназа. Конфликт с путчистами со стороны ECOWAS приведет к тому, что начнется война, либо из-за санкций они не захотят иметь дела с Западом, что повлияет и на США. Тем придется вторгнуться, либо распрощаться с союзником до "лучших времен", если, конечно, когда-нибудь в Нигере пройдут выборы и на пост придет прозападный политик. Все это займет десятки лет. С момента независимости в 1960 году Нигер пришел к более или менее нормальной жизни только спустя 40 лет. Так и тут, путь будет долгим.

Из-за этого США находятся в трудном положении, выбирая между союзником и контролем.

Один дипломат из США отметил, что Соединенные Штаты не умеют правильно вести переговоры с путчистами. Просто угрожать и предложить покинуть "Белый дом" в Нигере человеку, который только что сверг правительство... Зачем ему это делать? Ему будет выгоднее и безопаснее оставаться у власти, особенно учитывая то, что народ его поддерживает. Генерал Чиани может сохранить власть в столице Нигера без проблем, поскольку тысячи людей выходят на митинги с просьбой остаться и продолжать антиколониальную политику против Франции. Нет, ну определенно нужно уйти с поста лидера, вернуть прозападного политика и понести наказание, получив лишь ничего... Лучшие переговоры в мире.

Соединенные Штаты не хотят отказываться от нигерийцев, с которыми сотрудничают, но не могут найти правильное решение совместно с ECOWAS и Францией. Нужно угодить всем, а это... Трудно. Достичь лишь своих интересов, не отдав ничего взамен путчистам — практически невозможно. Чем-то придется пожертвовать. И это чем-то, отношение Нигера к Франции.

На данный момент Западная Африка склоняется к варианту с мирными переговорами. Штаты также попробуют поговорить с путчистами и прийти к взаимному соглашению. Вероятнее всего, власть останется в руках путчистов, но они ослабят свою активную антизападную кампанию. Вероятно, будут заключены дополнительные соглашения, в том числе в военной сфере, и все останутся довольными. Чиани останется при власти и сможет контролировать страну, а может и получит финансовую помощь от США, а США — будут контролировать регион, как того и хотят.

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#сша #нигер #военный переворот #нигерия #путчисты #сахель
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