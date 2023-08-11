Он заявил, что Соединенные Штаты сделали всё, что могли, чтобы ВСУ добились успеха.

Наступление украинской армии идет не так быстро, как того хотелось бы украинским властям и Западу. Сегодня Джон Кирби снова выступил перед чиновниками и заявил, что Украине необходимо поторопиться, поскольку время играет не на стороне Киева, а осенью будет похолодание и наступление будет невозможным.

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Кирби отметил, что необходимо перестать "спекулировать" на украинском наступлении и дать Киеву самостоятельно оценивать уровень успешности ВСУ в ходе операции на Запорожском направлении. Но при этом он отметил, что контрнаступление идет слишком медленно, чтобы ВСУшники могли добиться желаемых целей за доступный для них срок, то есть до похолодания (середина осени). При этом Кирби считает, что вины Соединенных Штатов в медленном наступлении нет, поскольку они предоставили ВСУ всё, что было необходимо для достижения успехов.

За месяц до наступления (в июне), Соединенные Штаты выполнили все заявки из некого украинского "списка покупок". Все, что просили украинские власти, они получили, отметил Кирби. Хотя, при этом командующие ВСУ не раз заявляли, что им нужна была авиация и дополнительное ПВО, но на это Кирби внимания не обратил.

При этом Кирби заявил, что Штаты продолжат снабжать Украину вооружением, пока наступление продолжается. Но если ВСУ не смогут добиться успехов в ближайшем будущем, то холодная погода сделает свое дело и Украине придется искать другие пути решения конфликта. А если Украина не сможет достичь поставленных целей до похолодания, то Штаты могут отказаться финансировать Украину и заставят пойти на мирные переговоры.

Напомню, что украинские власти планировали дойти до Азовского моря и Крыма. Кирби отметил, что именно для таких целей было передано всё вооружение. И, теперь ВСУ обязаны выполнить эту цель, ведь власти Украины обещали этого достичь.

Вашингтон начал в открыто выражать недовольство тем, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Ну а чем ближе к холодному сезону, тем больше переживаний на Западе возникает.