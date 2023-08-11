Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Джон Кирби: Время не на стороне Киева, нужно ускориться
Он заявил, что Соединенные Штаты сделали всё, что могли, чтобы ВСУ добились успеха.

реклама

Наступление украинской армии идет не так быстро, как того хотелось бы украинским властям и Западу. Сегодня Джон Кирби снова выступил перед чиновниками и заявил, что Украине необходимо поторопиться, поскольку время играет не на стороне Киева, а осенью будет похолодание и наступление будет невозможным.

реклама

Кирби отметил, что необходимо перестать "спекулировать" на украинском наступлении и дать Киеву самостоятельно оценивать уровень успешности ВСУ в ходе операции на Запорожском направлении. Но при этом он отметил, что контрнаступление идет слишком медленно, чтобы ВСУшники могли добиться желаемых целей за доступный для них срок, то есть до похолодания (середина осени). При этом Кирби считает, что вины Соединенных Штатов в медленном наступлении нет, поскольку они предоставили ВСУ всё, что было необходимо для достижения успехов.

За месяц до наступления (в июне), Соединенные Штаты выполнили все заявки из некого украинского "списка покупок". Все, что просили украинские власти, они получили, отметил Кирби. Хотя, при этом командующие ВСУ не раз заявляли, что им нужна была авиация и дополнительное ПВО, но на это Кирби внимания не обратил.

При этом Кирби заявил, что Штаты продолжат снабжать Украину вооружением, пока наступление продолжается. Но если ВСУ не смогут добиться успехов в ближайшем будущем, то холодная погода сделает свое дело и Украине придется искать другие пути решения конфликта. А если Украина не сможет достичь поставленных целей до похолодания, то Штаты могут отказаться финансировать Украину и заставят пойти на мирные переговоры.

Напомню, что украинские власти планировали дойти до Азовского моря и Крыма. Кирби отметил, что именно для таких целей было передано всё вооружение. И, теперь ВСУ обязаны выполнить эту цель, ведь власти Украины обещали этого достичь.

Вашингтон начал в открыто выражать недовольство тем, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Ну а чем ближе к холодному сезону, тем больше переживаний на Западе возникает.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сша #всу #контрнаступление #кирби
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NBC News: ФБР ликвидировало мужчину, готовящего покушение на Байдена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
15
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
2
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
6
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
17
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
54
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
1
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

VRoman
03:02
"Восемь часов в день ты ешь как обычно (но без фанатизма), а шестнадцать часов в день ты не ешь. При этом желательно завершить день какой либо тренировкой, после которой уже ничего не есть" Как тольк...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
nukemall
02:56
Журнашлюхи в своём манямирке уже совсем свихнулись, сначала придумали "ужасные натовские гаубицы стреляющие на 70км", потом придумали "Коалицию" стреляющую на 80км. Физику не обманешь и никакого хренд...
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
Yuri_Grant
02:53
Ну, во-первых это ремастер, а не ремейк. Во-вторых, там будут новые уровни для сингла, их делали MachineGames, в-третьих, Беседка хочет бабла срубить на игре которой скоро 30 лет. А вообще Квага это к...
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
Павел Мухачев
02:52
А толку то, всё равно не зайти и поиграть в неё, но хоть в мобильной версии, всё ок👌
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
N1ghtwish
02:38
Что-то я вообще не вижу отличий от оригинала.
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
andrew_riddler
02:31
Ещё раз отсветишь,приму все усилия чтобы испортить тебе жизнь.за всю херню что ты здесь писал.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
02:28
Может у чувачков спросить кому ты кулеры отсылал адрес откуда они приехали ? За твой гнилой язык я думаю набутылить тебя многие желают ,Леший
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
andrew_riddler
02:27
Тебе бы под шконарь забится не помешало бы,крыса Выполз выждав время чтобы никто не увидел?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Андрей Касянчук
02:21
Windows 11 Insider Preview и конечные сборки Окон чем-нибудь различаются по мнению аффтора статьи?
Microsoft опубликовала инструмент, который разблокирует все скрытые возможности Windows 11
Marktomato
02:17
Эт все херня. У меня в 2D игре Plants vs. Zombies через этот эмулятор фпс падает местами до 10 кадров на 5600Х, что мне эти ваши 6% дадут?)
RPCS3 стал производительнее и энергоэффективнее на многоядерных системах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем