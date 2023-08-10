БПЛА может работать на расстоянии до 50 километров.

Украина начинает свое собственное производство дронов. Первый вариант разведывательного дрона под названием SpyGun был передан на полигон для тестирований и показал себя неплохо. И это самая новая разработка украинских инженеров.

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Так, SpyGun - это разведывательный дрон, который используется для разведки на линии боевого соприкосновения. Однако этот дрон можно использовать для корректировки огня артиллерии. А вот нанести какой-либо ущерб с этого дрона невозможно, он для таких целей банально не предназначен.

SpyGun - это относительно недорогой беспилотный комплекс, состоящий из двух беспилотных летательных аппаратов и наземного пункта управления, который позволяет управлять дронами из безопасного места. Сам дрон может преодолеть расстояние до 50 километров. В БПЛА встроили систему радиоуправления для противодействия радиоэлектронной борьбе.

Также дрон может самостоятельно вернуться к точке взлета по заранее созданному военными маршруту. В этот момент возможно отключить двигатель, что экономит заряд батареи и позволит вывезти дрон из опасной зоны в критической ситуации. Он также оснащен двумя камерами — все они работают по сети и передают информацию в реальном времени, это GoPro.

Максимальное время полета дрона составляет 160 минут. Максимальная скорость дрона 90 километров в час и высота от 500 до 600 метров. Дрон планируют протестировать и запустить в производство в текущем году.