Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
На картах видно, как российские военные приближаются к Купянску, а в городе началась эвакуация
Западные издания предполагают, что скоро будет битва за город Купянск.

реклама

Западные издания предполагают, что в скором времени может начаться главная битва в Харьковской области между Украиной и Россией за город Купянск, поскольку украинские власти объявили эвакуацию в ряде населенных пунктов в районе Купянска, а на картах видно приближение российских военных непосредственно к городу.

реклама

Карты предоставленные ISW обновляются ежедневно и журналист из Newsweek обратил внимание на тяжелую ситуацию для ВСУ в районе Купянска. На карте ниже желтым цветом отмечены районы, которые по информации ISW Россия контролирует по состоянию на 9 августа 2023 года. Собственно, прекрасно видно, что это очень и очень близко к самому Купянску.

На этом фоне администрация населенного пункта сообщила, что будет принудительно эвакуировать людей в 37 населенных пунктах. В ВСУ говорят, что российские военные почти вплотную приблизились к Купянску и им необходимо преодолеть еще около 10 километров, что меньше, чем нужно преодолеть ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении через мины (17 километров минных полей по информации NYT по состоянию на 6 августа).

Сообщается, что успехи российской армии могут сильно повлиять на идущее наступление украинских войск на других направлениях. Командование ВСУ может быть вынуждено перекинуть часть войск к Купянску ради обороны занятых позиций, что оборвет всё наступление в районе Запорожья. Такое развитие событий на Западе не предполагали, а думали, что наступление будет идти лишь в районе Запорожья, но ситуация несколько поменялась.

Сырский, командующий войсками ВСУ на юге отметил, что российские военные собрали специальную группу для взятия Купянска и готовятся к атаке в ближайшие дни. Сырский отметил, что ВС РФ наступают сразу с нескольких направлений. Но, он уверен, что получится успешно удержать город, поскольку были предприняты "оперативные меры" для защиты Купянска.

Тем временем в сети сообщают, что Украина кинула в бой второй стратегический корпус на Запорожском направлении пытаясь добиться успехов в кратчайшие сроки. Вероятно, украинское командование пытается пробить линию обороны, чтобы сорвать атаку ВС РФ на Купянск и заставить командование перебросить военных в район Запорожья.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #вс рф #купянск
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
15
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
2
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
6
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
10
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
17
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
54
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
1
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике
13
О том как русские генералы на Украине перехитрили американских стратегов
+

Сейчас обсуждают

Marktomato
02:17
Эт все херня. У меня в 2D игре Plants vs. Zombies через этот эмулятор фпс падает местами до 10 кадров на 5600Х, что мне эти ваши 6% дадут?)
RPCS3 стал производительнее и энергоэффективнее на многоядерных системах
[IRanPast]
01:50
Только за границей ты не был никогда и не будешь
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Giant_calmar
01:47
Дай угадаю - гордый владелец 3060ти?
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
32Влад32
01:42
Тачанки образца 1917 года - тоже опасны?
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
32Влад32
01:41
Успокойся уже. Украина в прежнем виде уже никогда существовать не будет. И виноваты в этом ТОЛЬКО упоротые хохлы.
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
glavhyilo
01:40
в нигере вагнер-там как в бахмуте будет,а за так уран больше никто не даст франции
Страны Западной Африки поддержали идею интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка
Alex-IT
01:40
Это пока негры не начнут массово переселяться...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
32Влад32
01:39
А чего в списке я не увидел Т-34?
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
Alex-IT
01:38
Хохлоботы оживились дико, видать задело их за живое...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
32Влад32
01:38
Не стоит им лезть в Нигер, ничего хорошего из этого не получится.
Страны Западной Африки поддержали идею интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем