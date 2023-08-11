Западные издания предполагают, что скоро будет битва за город Купянск.

Западные издания предполагают, что в скором времени может начаться главная битва в Харьковской области между Украиной и Россией за город Купянск, поскольку украинские власти объявили эвакуацию в ряде населенных пунктов в районе Купянска, а на картах видно приближение российских военных непосредственно к городу.

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Карты предоставленные ISW обновляются ежедневно и журналист из Newsweek обратил внимание на тяжелую ситуацию для ВСУ в районе Купянска. На карте ниже желтым цветом отмечены районы, которые по информации ISW Россия контролирует по состоянию на 9 августа 2023 года. Собственно, прекрасно видно, что это очень и очень близко к самому Купянску.

На этом фоне администрация населенного пункта сообщила, что будет принудительно эвакуировать людей в 37 населенных пунктах. В ВСУ говорят, что российские военные почти вплотную приблизились к Купянску и им необходимо преодолеть еще около 10 километров, что меньше, чем нужно преодолеть ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении через мины (17 километров минных полей по информации NYT по состоянию на 6 августа).

Сообщается, что успехи российской армии могут сильно повлиять на идущее наступление украинских войск на других направлениях. Командование ВСУ может быть вынуждено перекинуть часть войск к Купянску ради обороны занятых позиций, что оборвет всё наступление в районе Запорожья. Такое развитие событий на Западе не предполагали, а думали, что наступление будет идти лишь в районе Запорожья, но ситуация несколько поменялась.

Сырский, командующий войсками ВСУ на юге отметил, что российские военные собрали специальную группу для взятия Купянска и готовятся к атаке в ближайшие дни. Сырский отметил, что ВС РФ наступают сразу с нескольких направлений. Но, он уверен, что получится успешно удержать город, поскольку были предприняты "оперативные меры" для защиты Купянска.

Тем временем в сети сообщают, что Украина кинула в бой второй стратегический корпус на Запорожском направлении пытаясь добиться успехов в кратчайшие сроки. Вероятно, украинское командование пытается пробить линию обороны, чтобы сорвать атаку ВС РФ на Купянск и заставить командование перебросить военных в район Запорожья.