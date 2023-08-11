Такая теория от Запада уже была и оказалась ложью.

Военнослужащие ЧВК "Вагнер" якобы возвращаются домой на территорию Российской Федерации после того, как провели тренировки с армией РБ. Об этом сообщает ISW и предполагает, что у ЧВК "Вагнер" закончились финансы для того, чтобы продолжать работу в Беларуси и теперь бойцы плавно возвращаются назад малыми колоннами через Краснодар.

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Так, ISW пишет, что бойцы "Вагнера" постепенно вернутся в Россию, поскольку президент Беларуси Лукашенко отказался финансировать ЧВК узнав, что Россия не будет платить за их размещение в РБ. ISW считает, что некое соглашение между Лукашенко и Путиным за 24 июня по поводу ЧВК "развалилось".

ISW ссылается на некий "инсайдерский" источник в России, который сообщает, что в Беларуси у ЧВК "Вагнер" начался первый этап вывода войск в Россию. Так, 8 августа бойцы "Вагнера" малой колонной с автобусами группой в 500-600 человек якобы выехали из Беларуси в Краснодарский край, а далее продолжили движение в сторону Воронежской и Ростовской области.

Второй этап якобы начнется 13 августа, через три дня и будет масштабнее, чем первый. Больших колонн, вероятно, мы не увидим. При этом ISW считает, что часть "вагнеровцев" останется в Беларуси и будет обучать армию РБ дальше, за это Лукашенко уже платить согласился.

Однако аналитики ISW и другие журналисты не заметили передвижение ЧВК "Вагнер". За последние дни не было замечено активности и передвижение "вагнеровцев" из/в Беларусь.

При этом в сети пишут, что "вагнеровцы" приступили к работе над новым лагерем рядом с украинской границей на аэродроме "Зябровка". Сообщается, что новый палаточный лагерь вмещает в себя более 1000 военнослужащих. В украинских СМИ считают, что эта группировка "вагнеровцев" будет использована для ведения подрывной деятельности на украинской границе рядом с Черниговской областью. Цель такой деятельность состоит в том, чтобы уменьшить военную поддержку со стороны Запада. Первый этап дестабилизации на границе — развертывание палаточного лагеря, говорят в СМИ.

Тем временем сами "вагнеровцы" ничего не говорят о таком развитии событий. Движение из/в Беларусь не замечают и мониторинговые группы Беларуси. Последняя колонна была замечена примерно неделю назад. Там была военная и строительная техника. Она направлялась в палаточный лагерь в селе Цель. В тот же день обнаружили активное строительство укреплений на полигоне в Осиповичах. После этого мониторинговые группы информацией об активности ЧВК "Вагнер" не делились.