Боеприпасы опасные, а Штаты ждут результатов.

Соединенные Штаты недавно передали Украине кассетные боеприпасы для использования их в ходе контрнаступления на юге и в Бахмуте. Первое использование такого вида снарядов было пару недель тому назад. Видеороликом поделилось издание NYT с Купянского направления.

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Кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран и довольно опасны. Похоже, что перед тем как передать такой вид снарядов, Вашингтон обязал Киев отчитываться об их использовании и показывать результаты. CNN пишет, что Пентагон получил первый документ, где описывается, как ВСУшники пользовались переданными снарядами, где они их использовали и что это принесло.

К сожалению, CNN не обладает дополнительной информацией о том, что содержится в документе. Однако говорится, что там содержится информация о количестве использованных снарядов и кого получилось зацепить ими. Вероятно, в документе указано направление, где использовались боеприпасы, а также кем (бригада, генерал и тому подобное).

Напомню, что Соединенные Штаты при передаче кассетных боеприпасов предупреждали Украину о том, что они несут риски для мирных жителей. Вероятно, это также является причиной, по которой Штаты требуют отчитываться перед ними об использовании снарядов.

Так, ВСУ активно используют этот тип боеприпасов и все солдаты, которые попали на интервью к западным изданиям говорили как один о том, что эта поставка сыграла важную роль в ходе контрнаступления и помогает быстрее разобраться с минным полем и остальными преградами "Суровикина" на Запорожском направлении.