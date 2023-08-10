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Угрозы Нигерии вторгнуться в Нигер сведены на нет внутренней оппозицией
Президент не получает одобрения у чиновников.

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26 июля в Нигере произошел военный переворот. Через неделю, 6 августа подошел к концу срок по ответу на ультиматум сообщества ECOWAS (глава — Нигерия). Сообщество обещало сразу предпринять какие-либо действия, вплоть до военного вторжения. И, приближаясь к 6 августа мы все больше видели различных действий со стороны участников ECOWAS, которые говорили нам о подготовке вторгнуться в Нигер. Некоторые страны привели армию в полную боевую готовность и даже перебросили военных на границу с Нигером. Казалось бы, что 6 августа будет вторжение, однако по всей видимости, такое развитие событий невозможно из-за внутренней оппозиции в Нигерии, которая мешает президенту решать, каким образом урегулировать конфликт в регионе Сахель. В итоге реакция Абуджи на переворот оказалась ограниченной враждебностью к нынешнему президенту Нигерии со стороны остальных чиновников. Они предложили избежать военного конфликта и пойти договариваться с путчистами мирным путем, на переговорах. Президент Нигерии долго отказывался от такого, но сейчас думает над таким решением проблемы.

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Так, Бола Тинубу, президент Нигерии, проработавший на своем посту лидера, попал в сложную политическую ситуацию и потерял поддержку среди остальных чиновников внутри страны. Бола хотел обратить вспять переворот, но не ожидал жесткой критики от оппозиции.

Так, 6 августа подошел крайний срок по ответу на ультиматум, и попытка вторгнуться в Нигер выглядит странной. Все больше различных СМИ и газет критикуют решение ECOWAS угрожать путчистам решить конфликт силой, а не миром. Одна из газет в Лагосе обвинила лидера Нигерии в "опасном разжигании войны" в регионе. Ну, и отчасти так и есть, поскольку путчисты не собирались нападать на другие страны. Они просто захотели избавиться от колониального прошлого, Франции. Тем более путчистов поддерживает народ (не весь, но большая часть столицы выступает за путчистов, тогда как за столицей настроения в большинстве прозападные).

Тинубу не может начать вторжение, поскольку почти все чиновники в Нигерии выступают против. Оппозиция лишает Нигерию возможности выступить в качестве региональной силы по решению конфликта в Нигере.

Интересно, что это первое серьезное и сложное решение Тинубу в качестве лидера страны. Только два месяца на посту, а человек уже должен решить, начнется ли война в Африке за свободу, или ее не будет и все завершиться мирными переговорами.

Политики Нигерии отметили, что большинство решений, принятых Тинубу не были обдуманы серьезно, поскольку он принимает их "на ходу". Один из чиновников заявил изданию FT, что сейчас путчисты напоминают Ирак и Афганистан, а Нигерия — Соединенные Штаты во главе с Джорджем Бушем-младшим.

Отмечу, что решение ECOWAS будет зависеть от решения самой сильной армии в регионе — то есть Нигерии, которая ограничена внутренней оппозицией. Тинубу придется доказать парламенту, что вторжение важно и получить разрешение на развертывание войск. Его партия имеет большинство в парламенте, но лидер Нигерии пытается получить одобрение от остальных политических сил в стране. Видимо, боится последствий, как в Нигере.

Остальные политические силы Нигерии выступают за мирное решение проблемы, а военное вторжение можно будет использовать тогда, когда остальные возможности кончатся. Пока что никто даже не попробовал нормально поговорить с путчистами и предложить им решение проблемы, которое устроит обе стороны.

Плюс ко всему военное вторжение может испортить отношения между народами Нигерии и Нигером, которые последние годы были крепкими. А еще вмешательство в Нигер может дестабилизировать состояние севера Нигерии, где действуют Боко Харам и филиал Исламского государства.

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#нигер #военный переворот #нигерия #путчисты
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