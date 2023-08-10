Ну, выборы покажут, насколько опрос реален.

Вчера издание CNN опубликовало опрос граждан США. Опрос показал отношение рядовых жителей Соединенных Штатов к военной помощи Украине. И, отношение определенно не в пользу Зеленского, так как многие хотели бы отменить помощь по причине "США сделали и так уже много, а Украина сможет справиться дальше сама". За год отношение республиканцев к финансовой помощи значительно изменилось и 1 из 3 рядовых республиканцев голосует против поставок. Тогда как демократы придерживаются иной точки зрения выступая в большинстве своем за военные поставки. У власти сейчас администрация Байдена, демократы, и они пытаются продвигать всё, что связано с дополнительной военной помощью ВСУ.

реклама

Однако демократы хотят снова победить на выборах в 2024 году и понимают, что для этого необходимо следовать точке зрения большинства американцев (то есть нет финансовой помощи). Республиканцы это делают и набирают больше голосов за себя, согласно опросу CNN. Это несколько процентов, но не забываем, что кандидат от Республиканцев Трамп находится под обвинениями. Без них, шансов на победу было бы еще больше. Но Белый дом считает, что опрос не соответствует действительности, а граждане США на самом деле выступают за помощь Украине и даже ее увеличение, увеличивая потолок государственного долга.

CNN пишет, что Белый дом преуменьшил значение опроса в преддверии сообщения о запросе администрации на дополнительную помощь. Ну, ведь не давать же новую военную помощь, когда появляется информация, что граждане против такой идеи?

Вот, что заявил представитель Белого дома: "Мы видели на протяжении всего конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку Конгресса на двухпартийной и двухпалатной основе для продолжения поддержки Украины, и мы собираемся сосредоточиться на этом увеличив помощь снова". - Джон Кирби.

Кирби отметил, что военная помощь необходима не только Украине, но и НАТО, поскольку Украина "защищает" многих из этих союзников НАТО. Кирби сказал, что это также важно для "национальной безопасности американского народа".

Кирби заявил, что если они остановят поддержку Украине, то Россия продолжит двигаться на Запад и будет угрожать американскому народу и его безопасности, поэтому нужно одобрить новую военную поддержку в срочном порядке.

Кирби заявил, что надеется на то, что Конгресс поддержит дальнейшее финансирование несмотря на недавний опрос CNN, который опровергает заявление Кирби.

Таким образом Кирби хочет получить поддержку в вопросе увеличения военной помощи Украине, чтобы Конгресс быстро одобрил новый пакет военной помощи. Ибо, когда люди против, то и Конгресс будет долго думать о том, какое решение принять. А так, перед решением администрации опровергаешь опрос, принимаешь решение, а потом уже думаешь что делать дальше.