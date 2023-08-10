Из-за этого наступление идет с большими потерями, чем могло быть.

Австралиец, который проходит службу в Украинском интернациональном легионе и находится на линии боевого соприкосновения заявил, что украинские командиры — некомпетентны, поскольку подвергают необоснованной опасности солдат ВСУ и добровольцев в ходе наступления, а если те посмеют пожаловаться СМИ или вышестоящему командованию, то угрожают "последствиями".

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Бывший австралийский солдат, который служит в легионе ГУР Украины — разведке Украинского интернационального легиона, дал интервью радио ABC и рассказал интересную историю про некомпетентность украинских командиров и их попытки скрыть свою вину в смертях солдат.

Давал он интервью анонимно, поскольку беспокоится за свою безопасность. Так, австралиец под позывным "Буш" (изменено) заявил, что некоторые солдаты при штурмах подвергались необоснованной опасности из-за некомпетентности некоторых украинских командиров и их некомпетентных решений. За попытку отказаться от выполнения опасных заданий угрожали тюрьмой. За критику — также будут "последствия".

Буш отметил, что он предлагал руководителям изменить операцию и улучшить ее, сделав более безопасной и минимизировав потери. Однако все предложения со стороны НАТовских военных были отклонены, а операция пошла по плану украинского командования.

Мужчина заявил, что контрнаступление — это "мясорубка", которую можно было бы избежать изменив некоторые решения. Из-за этого умирают не только ВСУшники, но и бойцы международного легиона, которые обладают ощутимым опытом.

Австралиец заявил, что видел вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы и наносят ущерб Украине. Некоторым бойцам из международного легиона вообще отказываются платить за службу, несмотря на то, что они обладают специальными навыками. Украинские командиры получили от Австралии машины Bushmaster, но решили не использовать их, проигнорировав предложение специалистов.

На вопрос издания The World Today, опасается ли он за свою безопасность, говоря об этом, военнослужащий ответил: "Абсолютно, на 100 процентов".

Австралиец отметил, что многие военнослужащие иностранного легиона уйдут через несколько недель, если командиры ВСУ не изменят положение дел и не перестанут принимать некомпетентные решения. Ведь, с таким обращением и без зарплаты долго не протянуть.

Система командования настолько сломана, что командир не может просто переводить людей из одного подразделения в другое. А это одна из самых простых задач по словам Буша, которую могут выполнять все и очень быстро. А если это вызывает трудности, то тут есть вопросы к организации командования.

Буш пригрозил командованию ВСУ, что они просто уйдут и найдут новое место, где отношение будет нормальным. А командование потеряет профессионалов, которые были готовы вести бои на линии боевого соприкосновения.

Мы не будем продолжать служить в армии, которая плохо с нами обращается. - Буш.

Адвокаты австралийца узнали, что командиры угрожают тюрьмой и другими ограничениями, если те пожелают уйти. Хотя, это совершенно незаконно и невозможно в реализации. Это понимают и иностранные бойцы.