Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений.

В сети появилась информация, что суд Ростовской области вчера арестовал главу Цимлянского района Владимира Светличного по обвинению в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Новость бы была обычной, если бы не тот факт, что этот чиновник собирался поехать в зону СВО добровольцем по личному желанию.

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На данный момент решение суда таково — чиновник остается под стражей до 6 октября 2023 года. Сам чиновник все еще находится на свободе, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Все доказательства и причины такого решения правоохранительных органов будут опубликованы в будущем.

Но интересно то, что Владимир планировал отправиться в зону СВО в Украину. Такое желание он выразил еще неделю назад. В социальной сети ВК он опубликовал пост, где заявил, что принял решение добровольно пойти в зону СВО и уже подал заявку в военкомат, где смог получить соответсвующее одобрение. Почему глава внезапно решил покинуть свой пост и уехать в зону СВО — неизвестно.

В интервью с корреспондентом "Ростов-на Дону Онлайн", чиновник отметил, что он задал себе простой вопрос - "Если не я, то кто?". После этого он сразу решился пойти в военкомат. Он также заявил, что хочет внести вклад в дело, чтобы это всё быстрее закончилось. Он уточнил, что это не пиар-кампания, а его осознанное решение и желание помочь родине.

Напомню, что в июне текущего года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет избежать уголовной ответственности тем, кто нарушил закон, но решил отправиться в зону проведения СВО в рядах вооруженных сил.