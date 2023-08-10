Ну и еще пара десяток причин имеется.

Новая причина медленного контрнаступления ВСУ — вынужденная смена тактики наступления. Всё это привело к значительному увеличению сроков, а менять тактику пришлось из-за минных полей, российской авиации и для минимизации потерь. Издание Politico отметило, что ВСУшникам пришлось менять тактику в кратчайшие сроки, чтобы быстро снизить свои потери в живой силе, поскольку в ином случае наступление могло бы сорваться полностью. А между полным провалом и замедленным наступлением украинское командование выбрало, разумеется, замедленное наступление. Ведь, тогда шансы показать успех еще остаются, а если сорвать все наступление — то, придется слушать Запад, который желает пойти на мирные переговоры с Россией и готов уступить территории.

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Издание отметило, что на данный момент предсказать результаты и время, сколько наступление будет еще продолжаться невозможно. Считается, что масштабная операция будет длиться еще долго. Как минимум до середины осени точно, поскольку сейчас украинские военные пытаются адаптироваться к новой тактике, ведь ее смена всегда сопровождается различного рода проблемами.

Вероятнее всего, издание говорит о смене тактики с НАТОвской на свою собственную, которая предполагает "истощение" российских военных. О такой тактике заговорили в украинских СМИ неделю назад и говорят, что она приносит успех, однако на сегодня существенного продвижения ВСУшников на линии боевого соприкосновения никто не видит.

Западные издания пишут, что ВСУ не достигли еще и первой основной линии обороны, а заявления о том, что у них получилось это сделать — не соответствуют действительности. Так, CNN пишет, что украинским солдатам предстоит пройти еще как минимум 17 километров минного поля и только потом столкнуться с "более грозной обороной" российских военных, которая включает противотанковые траншеи, обманные окопы и многое другое.

На фоне медленного контрнаступления настроение у украинцев падает, сообщает западная пресса. Люди разочарованы тем, что большие ожидания оказались выдумкой, а не реальностью.