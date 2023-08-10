Журналисты CNN смогли узнать, что думают ВСУшники о медленном наступлении.

Американское издание CNN отправило нескольких журналистов на линию боевого соприкосновения, чтобы те самостоятельно изучили положение украинских войск в ходе контрнаступления и пообщались с ВСУшниками. И, сегодня издание выпустило материал, где авторы провели интервью с украинским военным, который объяснил, почему наступление идет значительно медленнее, чем ожидалось изначально.

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"Мы ожидали меньшее сопротивление", заявил украинский военный. В самом начале, еще в июне украинское руководство и Запад ожидали, что у ВСУ получится сразу совершить рывок, но солдаты столкнулись с мощной линией обороны и российскими военными, которые удерживают позиции даже при сильном ежедневном давлении.

CNN отметило, что украинским военным предоставили поломанные машины НАТО для контрнаступления. Так, некоторые Humvee приехали к ВСУ с изношенными шинами, что не позволяет нормально преодолевать трудные участки на линии боевого соприкосновения. Такая же ситуация бывала и с танками, что делало невозможным их использование в ходе наступления.

Украинский военный считает, что главная проблема руководства и солдат на сегодня — недооценка российской армии. Руководство считает, что получив НАТОвское вооружение прорыв линии обороны будет простой задачей с минимальными потерями, однако в реальности дела обстоят иначе. Из-за недооценки ВС РФ украинская армия понесла существенные потери в ходе наступления, потеряв и западную технику. Журналист CNN проезжая близ линии боевого соприкосновения увидел кучу уничтоженных американских Bradley, оставшихся на дороге после предыдущих неудачных штурмов.

Украинский военный с удивлением сказал журналисту, что у России — нормальное командование, которое подготовило военных к грядущему контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении. Пока в СМИ обсуждали где будет сосредоточен удар — российские военные готовились. Заявления СМИ только помешали делу, отметил солдат.

Военный считает, что главное препятствие при наступлении из-за которого ВСУ теряют ощутимое количество жизней, это воздушное превосходство России. При попытке штурма вылетает авиация, которая выпускает бомбы по 20 штук за несколько минут.

Прорвать линию обороны уровня России на Запорожском направлении — это подвиг, отметило CNN.

Причем из-за российской авиации украинские солдаты часто вынуждены искать укрытие на линии боевого соприкосновения, пока обстрел с воздуха не закончится. Тут, западная бронетехника ВСУшникам совершенно не помогает. Усложняет и без того трудное наступление — минное поле, которое невозможно разминировать быстро из-за правильной защиты РФ.

Украинский военный отметил, что российская авиация демонстрирует определенную точность. ВСУшникам приходится прятаться и прятать свою технику в укромное место, чтобы избежать прицельного удара по технике и сохранить потенциал для наступления.