Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Украинский солдат о медленном контрнаступлении: "Мы ожидали меньшее сопротивление"
Журналисты CNN смогли узнать, что думают ВСУшники о медленном наступлении.

реклама

Американское издание CNN отправило нескольких журналистов на линию боевого соприкосновения, чтобы те самостоятельно изучили положение украинских войск в ходе контрнаступления и пообщались с ВСУшниками. И, сегодня издание выпустило материал, где авторы провели интервью с украинским военным, который объяснил, почему наступление идет значительно медленнее, чем ожидалось изначально.

реклама

"Мы ожидали меньшее сопротивление", заявил украинский военный. В самом начале, еще в июне украинское руководство и Запад ожидали, что у ВСУ получится сразу совершить рывок, но солдаты столкнулись с мощной линией обороны и российскими военными, которые удерживают позиции даже при сильном ежедневном давлении.

CNN отметило, что украинским военным предоставили поломанные машины НАТО для контрнаступления. Так, некоторые Humvee приехали к ВСУ с изношенными шинами, что не позволяет нормально преодолевать трудные участки на линии боевого соприкосновения. Такая же ситуация бывала и с танками, что делало невозможным их использование в ходе наступления.

Украинский военный считает, что главная проблема руководства и солдат на сегодня — недооценка российской армии. Руководство считает, что получив НАТОвское вооружение прорыв линии обороны будет простой задачей с минимальными потерями, однако в реальности дела обстоят иначе. Из-за недооценки ВС РФ украинская армия понесла существенные потери в ходе наступления, потеряв и западную технику. Журналист CNN проезжая близ линии боевого соприкосновения увидел кучу уничтоженных американских Bradley, оставшихся на дороге после предыдущих неудачных штурмов.

Украинский военный с удивлением сказал журналисту, что у России — нормальное командование, которое подготовило военных к грядущему контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении. Пока в СМИ обсуждали где будет сосредоточен удар — российские военные готовились. Заявления СМИ только помешали делу, отметил солдат.

Военный считает, что главное препятствие при наступлении из-за которого ВСУ теряют ощутимое количество жизней, это воздушное превосходство России. При попытке штурма вылетает авиация, которая выпускает бомбы по 20 штук за несколько минут.

Прорвать линию обороны уровня России на Запорожском направлении — это подвиг, отметило CNN.

Причем из-за российской авиации украинские солдаты часто вынуждены искать укрытие на линии боевого соприкосновения, пока обстрел с воздуха не закончится. Тут, западная бронетехника ВСУшникам совершенно не помогает. Усложняет и без того трудное наступление — минное поле, которое невозможно разминировать быстро из-за правильной защиты РФ.

Украинский военный отметил, что российская авиация демонстрирует определенную точность. ВСУшникам приходится прятаться и прятать свою технику в укромное место, чтобы избежать прицельного удара по технике и сохранить потенциал для наступления.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #контрнаступление
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
30
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
+
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
39
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
19
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
15:10
планы любят тишину . А укрохрюки и щляхоботы могут пока дальше развивать свои фантазии.
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
karbri
15:08
Пульс неприемлемо высокий, особенно для крупного мужчины, ладно бы еще 50 кг девушка была. Времени на подготовку до 17 сентября нет вообще, тут уже надо начинать разгружаться и отдыхать в рамках подго...
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
Eisbrecher
15:07
>>Что значит "так и остаётся", если 580 всегда была быстрее и даже на твоей же картинке 580 стоит выше со значением 110% от 1066? У вас все хорошо? Или вы с телефона смотрите? На картинке изображено ...
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
Олег Котков
15:07
Скоро дойдёт до того, что, оказывается, трусы одетые на мне так же не являются моими персональными...
Электронная почта не считается персональными данными - решение Верховного суда РФ
Sash33
15:06
@"Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере" (стоимость 53к) Не обессудь, ман, по-моему ты болен, .
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Serezhka
15:04
Объясните кто-нибудь этому идиоту.
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Анатолий Павлюшин
15:03
Рост какой?
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
MrPegge
15:00
12 ракет в пакете - это 6шт Су24?
Балицкий: ПВО сбивает почти все ракеты HIMARS в Запорожской области
Serezhka
15:00
В год выхода S3 Savage 3D я был нищим студентом, у моего друга была 3DFx VooDoo первая, именно у него я увидел что такое ускоритель 3Д и как преображаются игры с ним, естественно я очень захотел себе ...
S3 Savage3D, или пополнение из 12 видеокарт в мою коллекцию
Einthel
14:59
Цены в днс на 10.08.2023: MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 - 15700 MSI PRO B650M-A WIFI - 17200 Kingston FURY Renegade RGB [KF436C16RB1AK2/32] - 10500 ща бы в регарде переплачивать по 2-5к
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем