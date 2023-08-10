Около семи катеров предприняли попытку высадится к востоку от Херсона.

Западное издание The Guardian пишет, что украинские военные якобы начали новую атакую с Херсона, предприняв попытку форсировать Днепр. Издание пишет, что украинские военные на семи катерах переплыли реку к востоку от Херсона и якобы прорвали оборонительные рубежи российской армии. Издание пишет, что ВСУшники высадились около села Казачьи Лагери к востоку от Херсона. Там было семь лодок. ВСУ попробовали прорвать оборону российских военных и добились определенных успехов, однако ВС РФ сумели отразить внезапную атаку.

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The Guardian утверждает, что украинские военные продвинулись примерно на 800 метров, но в итоге атака провалилась, ибо российские военные смогли отбиться. Один российский военный заявил, что поселок остается под контролем российской армии, но попытка украинских солдат взять позиции под контроль — была.

Журналист РИА Новости отметил, что украинских военных в селе нет, однако населенный пункт обстреливается артиллерией. Он заявил, что украинские солдаты действительно ночью во вторник попытались форсировать реку и занять позиции в селе, но российские силы отбили атаку.

Однако на Западе считают, что ВСУ добились успехов этой атакой. Так, ISW пишет, что этот рейд принес большой успех, поскольку аналитики увидели признаки "крупной битвы" в поселке. Так, аналитики пишут, что в районе поселка за последние 24 часа шли серьезные боевые действия за позиции, которые, вероятно, сопровождались постоянным артиллерийским обстрелом одной из сторон.

И, это может стать новым направлением контрнаступления, поскольку украинские военные не могут добиться успехов при наступлении на Запорожском направлении. Так, украинские солдаты могут попробовать неожиданностью занять позиции и совершить "рывок" со стороны Херсона, продолжая атаковать в районе Запорожья, чтобы отвлечь часть солдат ВС РФ и попробовать показать успехи в ходе наступления. Хотя, аналитики не думают, что украинскому командованию будет выгодно продолжать наступление в районе Херсона, поскольку там условия для наступления еще хуже, чем в районе Запорожья из-за трудности в форсировании реки.