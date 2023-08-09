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Бывший мятежник из Нигера собирает людей для борьбы с путчистами
Он хочет свергнуть власть, которая пришла к ней свергнув президента.

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Военный переворот в Нигере начинался стандартным образом. Всё, как и в остальных африканских странах. Группа недовольных людей окружила президента, они подписали отставку и взяли власть в свои руки. Однако реакция мира и некоторых людей удивляет.

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Все началось с того, что Запад сразу поставил ультиматум путчистам, чтобы те вернули власть прошлому президенту до 6 августа (не вернули). После отказа Америка готовит военное вторжение, а страны, от которых зависит Нигер вводят санкции и отключают электричество. Из-за внутренних разногласий в стране путчисты могут быть свергнуты другим путчистом. История — удивительная, больше похожая на игру с проработанным сюжетом.

Но, действительно, бывший лидер повстанцев в Нигере решил организовать своё собственное движение против путчистов, которые пришли к власти и требуют убраться Францию из страны. Теперь в Нигере собираются те, кто категорически против новой власти и готовы сражаться. Это может привести к гражданской войне в регионе Сахель. Все опасаются обычной войны с Западом, а для Нигера проблема куда серьезнее.

Рисса Аг Боула, таково имя нового борца. Он основал Совет сопротивления Республике (CRR). В заявлении сказано, что его сторонники нацелены на восстановлении правления свергнутого прозападного политика Мохамеда Базума, который находится под арестом президентской гвардии в своей резиденции с 26 июля.

"Нигер стал жертвой трагедии, организованной людьми, которым поручено его защищать", отметил Рисса. С этого момента Совет сопротивления Республике будет использовать любые необходимые средства, чтобы помешать путчистам "отказать народу Нигера в его свободном выборе".

На данный момент Запад и путчисты не комментировали заявление новой стороны конфликта. Однако важно отметить, что страна разделилась на две противоположные стороны: те, кто выступают за сотрудничество с Западом и требуют возвращения Базума (CRR) и другие мирные граждане, а также на ту, которая выступает за сотрудничество с Россией и против колониальной политики Франции (путчисты и другие организации). Все три стороны: Запад, CRR и путчисты готовы открыть огонь в любой момент и защищать свою позицию.

Однако по всей видимости, группа CRR будет сотрудничать с американскими военными, поскольку группа преследует ту же цель, что и Запад — возвращение Базума под эгидой "восстановления демократии и конституционного порядка".

На данный момент Запад готовит военное вторжение развернув спецслужбы на границе с Нигером. Предположительно, создается план, который помешает путчистам выехать из страны и поможет захватить столицу государства. Окончательное решение должны принять на встрече ECOWAS, завтра.

Собственно, CRR полностью поддерживает решение ECOWAS и любых других международных субъектов, стремящихся положить конец неконституционному правлению в Нигере. Лидер повстанцев отметил, что готов пойти на контакт с любым блоком, который желает получить помощь в случае военного вторжения. Похоже, что повстанцы будут готовы предоставить всю необходимую информацию находясь внутри страны. Что-то типа агентов.

Уже несколько чиновников из Нигера присоединились к движению CRR.

Сам уровень поддержки CRR - неизвестен, однако лидер повстанцев ранее участвовал в восстаниях на севере Нигера за столицей. Аг Боула сыграл ключевую роль в восстаниях туарегов, кочевой этнической группы. И, получил должность в правительстве при Базуме (понятно, почему он хочет вернуть Базума, а после таких действий там и повышение будет).

Считается, что поддержка CRR за пределами столицы Ниамей высока, особенно у туарегов, которые контролируют торговлю и политику на большей части севера Нигера. Это позволит Западу окружить столицу и вынудить путчистов сдаться.

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#нигер #военный переворот #военный переворот в нигере
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