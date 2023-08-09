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CNN: Нереалистичные ожидания от наступления ВСУ привели к тому, что Запад требует мирных переговоров
На этом фоне Запад дает Украине время до 2024 года, когда будут выборы в США.

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Запад все больше неуверен в успехе украинского контрнаступления поэтому начинает давить на Зеленского и остальных украинских чиновников с двумя требованиями: либо вы показываете успех за несколько месяцев до 2024 года, когда будут выборы в Соединенных Штатах и демократам необходимо будет получить голоса избирателей, которые жаждут увидеть результаты от трат огромных средств на военную помощь Украине, либо начинаете мирные переговоры и договариваетесь с Россией завершить конфликт. Соединенные Штаты давят на Украину каждый день и требуют идти на мирные переговоры, даже если в итоге ради мира Зеленскому придется уступить некоторые территории.

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CNN пишет, что с самого начала у Запада были "нереалистичные" ожидания. Но, теперь, эти "нереалистичные" ожидания необходимо показать народу, который поверил Штатам и ждет результатов от военных поставок, поскольку в ином случае избиратели пойдут голосовать за Республиканскую партию, которая выступает за отмену поставок. Она выполняет требования избирателей и получает популярность даже тогда, когда Трамп находится под обвинениями. Байден тоже набрал популярность за последние месяцы, однако она все еще меньше, чем у Трампа с обвинениями и ему необходимо принимать популярные политические решения, то есть показывать успех Украины, либо перестать ее поддерживать и начать тратить деньги на развитие собственного государства.

Собственно, демократы против того, чтобы отменять поставки, но и не хотят проигрывать. А в последние недели демократам доходят "отрезвляющие" оценки способности Украины к рывку в сторону Крыма и Азовского моря. Высокопоставленные чиновники отмечают, что не видят, чтобы украинская армия меняла баланс сил в конфликте, что делает невозможным провести тот рывок, который хотел Запад и украинская сторона по изначальному плану. Разведданные говорят о том же.

В итоге украинские военные сумели добиться лишь незначительных успехов в ходе контрнаступления за несколько недель, но понесли существенные потери в личном составе и западной бронетехнике. А ВСУ предстоит пройти еще несколько линий обороны и 17 километров мин. Наступление продолжает сдерживаться российскими военными, авиацией и артиллерией, отметило издание CNN.

По разведданным Штатам стало понятно, что ВСУшники еще не прошли "первую линию" российской обороны, а заявление о том, что они якобы до нее добрались не соответствует действительности и им предстоит столкнуться с более грозными укреплениями ВС РФ.

А учитывая, что приближается осень, а потом и холодная зима — то, у Украины осталось лишь ограниченное окно возможностей, которым Украина может воспользоваться и попытаться достичь успехов. Только таким образом Зеленский сможет следовать своей "формуле мира", а не желанием Запада поскорее закончить конфликт, даже если придется поступиться своими интересами.

Один из чиновников отметил, что если первые недели идут плохо, то и следующие не смогут принести результатов. Для того чтобы показать результаты, нужно чудо, либо серьезное изменение условий конфликта. Поэтому в ближайшие недели Запад может сильнее давить на Украину с просьбой начать мирные переговоры с Россией для достижения мира. По информации в сети, у Украины есть еще несколько недель, чтобы достигнуть успехов и поменять мнение Запада о контрнаступлении.

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