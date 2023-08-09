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CNN: Байден стоит перед выбором — поддержка Украины, либо поддержка избирателей в США
2024 год может стать переломным для военных поставок Украине от США.

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На Западе считают, что администрация Байдена может остановить военную поддержку Зеленскому, если тот не сможет обеспечить успешное наступление на Запорожском направлении за несколько месяцев. Это может создать много политических проблем Зеленскому в отношении с Соединенными Штатами, считает издание CNN.

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Считается, что чиновники из Штатов могут засомневаться в необходимости поддерживать Украину, если наступление будет продолжать идти таким медленным темпом без видимых результатов в течение месяцев. Большие сомнения могут возникнуть в году, когда президентам придется сражаться за любовь от народа, чтобы получить власть над страной на годы вперед, что произойдет уже в 2024 году. На этом фоне Байден переживает за свой рейтинг в стране, поскольку даже отсутствие Трампа от Республиканской партии не поможет ему одержать победу над другим кандидатом от той же партии.

Напомню, что на сегодняшний день Байден обладает меньшим рейтингом, чем Трамп, по информации NYT, но это всего несколько процентов. Но, это при том, что Трамп еще и столкнулся с обвинениями в суде. А это, знаете, на доверие народа влияет. Без обвинений он мог бы оторваться от Байдена на все 10%, а то и больше. Но, новый кандидат от Республиканской партии может получить больше популярности нежели Трамп.

На этом фоне демократам нужно принимать популярные решения у народа. И согласно исследованию CNN/SSRS, более половины граждан-избирателей 2024 года выступают за остановку военной поддержки Украине. Так, 51% считают, что Соединенные Штаты оказали достаточно военной помощи за год и пора ее прекращать. 48% же считают, что помощь необходимо продолжить, но мнение первых — популярнее, они голосуют за Республиканцев. А Республиканская партия как раз придерживается мнения, что помощь пора прекращать.

CNN пишет, что на этом фоне на украинское правительство сильно давят и просят показать успехи в ходе наступления. Это нужно не правительству США и Байдену, а людям, которые хотят увидеть, куда были потрачены средства Америки и принесло ли это какие-либо результаты. Пока что не принесло и народ этому не рад. А в 2024 году придется выбирать между риском и популярностью. Между поддержкой Украины и остановкой военной помощи. Между президентством и поражением.

Издание CNN задается вопросом, хватит ли у США терпения, чтобы дать Зеленскому столько времени, сколько он просит. И, автор материала не знает, как ответить на вопрос, поскольку в Штатах люди все чаще просят отменить военные поставки.

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#россия #украина #сша #контрнаступление #контрнаступление всу
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