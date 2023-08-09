Ранее правительство Германии от такой идеи отказалось.

По всей видимости, Украина сможет получить желаемые немецкие дальнобойные ракеты под названием Taurus, передавать которые, сначала немецкое правительство отказалось, но сегодня уже обсуждает возможность поставок. Странно, почему тогда министр обороны ФРГ на прошлой неделе выступил категорически против поставок Taurus в Украину и заявил, что ей нужно получать ПВО, танки и другую технику, а не ракеты. Ну да депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт заявил, что решение о передаче ракет в правительстве могут принять уже в ближайшие недели.

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Похоже, что в Бундестаге постоянно велось обсуждение о передаче этих ракет и сторонники поставок все же смогли одержать победу в дискуссии убедив правительство передать ракеты большой дальности Украине, несмотря на то, что министр обороны ФРГ был готов бы передать ракеты только после аналогичного жеста со стороны США с передачей их ракет ATACMS. ATACMS в Украину не едут, а Taurus собираются. Министр обороны проиграл Бундестагу.

Евгений Шмидт уверен, что немецкие ракеты точно попадут в руки ВСУ через несколько недель. Он отметил, что аналогичное обсуждение велось и по поводу танков "Леопард", которые в итоге приехали в Украину к контрнаступлению в июне. Сейчас правительство Германии подготавливает передачу ракет и объясняет решение общественности.

Шмидт отметил, что чиновники долгое время отрицали возможность поставок дальнобойных ракет, но в итоге теперь ведут активные дискуссии по этому поводу. Всё аналогичным образом шло и в случае с танками "Леопард". Их не хотели давать, но все же в конце концов решили передать, поверив в контрнаступление.

Депутат отметил, что большинство членов Бундестага поддерживают Украину и выступают за поставки любого рода вооружения ВСУ. Чиновники верят, что передача ракет Taurus сможет изменить ход конфликта в сторону ВСУ и поможет украинским военным пробить линию обороны для совершения долгожданного "рывка" в сторону Азовского моря.

Напомню, что Taurus это дальнобойная ракета, которая может лететь до 500 километров до цели и ее трудно сбить с помощью стандартных систем ПВО из-за различных защит. Именно поэтому украинская сторона так хочет получить эту ракету и использовать как можно скорее. Вероятно, ВСУ применят эту ракету для ударов по крымской инфраструктуре.