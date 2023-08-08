На Западе резко перешли от успехов к проблемам.

В последние недели на Западе стали все чаще говорить о том, что украинское контрнаступление идет медленно и почти провалено, а у украинских военных осталось мало времени до похолодания осенью и за это время мало шансов на то, что они успеют достигнуть успехов. На этом фоне западная пресса чаще пишет о том, что медленное контрнаступление Украины — тревожный сигнал для Запада, когда нужно предпринимать активные действия, а не верить в то, что у ВСУ внезапно получится изменить ход событий и совершить успешный "рывок" к Азовскому морю. Разрекламированное наступление оказалось не таким успешным и некоторые чиновники предлагают пойти по пути мирных переговоров, а не продлевать нынешний "тупик".

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Так, пресса пишет, что наступление невозможно вести с ожидаемой скоростью без передачи авиации и дальнобойных ракет (Украина говорит, что ей не хватает ПВО и средств для разминирования, а США — что не хватает танков "Абрамс" и машин "Брэдли").

Так, Atlantico Council пишет, что Соединенные Штаты недостаточно помогают Украине и ей необходимо предоставить еще больше военной техники, пока та не сумеет достигнуть ожидаемых успехов, которые должны были быть показаны Западу еще на "первом этапе" наступления в июне. Но, уже август, идет третий этап, а их нет и нет, а погода планомерно подходит к дождям и холоду.

Так, от Запада просят не танки, а авиацию, ПВО, и ракеты Taurus немецкого производства, предоставлять которые Германия официально отказалась, пока США не захотят передать свои ракеты дальнего действия ATACMS.