Западное издание утверждает, что эти бомбы помогают продвигаться через минное поле.

Как известно, украинское контрнаступление идет медленно из-за линии обороны на Запорожском направлении. Западные издания пишут, что ВСУ приходится проводить постоянную ротацию, поскольку войска истощены, а некоторые бригады были вовсе выведены с зоны боевых действий из-за сильных потерь, ибо была угроза вовсе потерять целую бригаду. WSJ считает, что контрнаступлению помогают продолжаться кассетные боеприпасы, которые были переданы Украине Соединенными Штатами из-за дефицита стандартных снарядов для артиллерии.

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Так, эти боеприпасы дали новый импульс наступлению и предоставили ВСУ шанс добиться успехов в будущем, сохранив хотя бы медленный темп наступления. WSJ пишет, что ВСУшники теперь смогут поразить больше целей использовав меньшее количество снарядов, поскольку кассетные бомбы при взрыве разделяются на десятки мелких бомб и могут нанести ущерб на большей территории, чем обычные снаряды. Это может помочь расчистить путь через минные поля и нанести ущерб российским военным на занятых позициях, считает WSJ.

Издание пишет, что как таковые кассетные боеприпасы не смогут изменить баланс сил и значительно поменять ход событий в контрнаступлении, однако по словам ВСУ, это помогло им вернуть утраченные ранее позиции, за которые они держались до последнего. При этом боеприпасы не помогут Украине ввести в бой западную бронетехнику и уничтожить все мины на линии боевого соприкосновения, а лишь незначительно ускорят разминирование некоторых зон.

WSJ утверждает, что украинские военные поменяли тактику и использовали кассетные бомбы, что позволило незначительно продвинуться на некоторых направлениях. Правда, этот прогресс Украины сопровождался значительными потерями.

Кассетные бомбы хороши. Они эффективны, но российские войска держат оборону и быстро учатся, сказал командир одного из подразделений ВСУ изданию WSJ.

"Русские приспособились к кассетным боеприпасам и научились избегать больших потерь при использовании такого типа снарядов", - отметил командир.

WSJ пишет, что украинские военные до сих пор не добрались до самых сильных оборонительных сооружений ВС РФ — череды траншей, танковых ловушек и других заграждений. Пока что они пытаются преодолеть минные поля. Аналитики считают, что после того, как Украина сможет пройти минное поле, ей понадобится кинуть в бой всю доступную западную бронетехнику для достижения успехов и получить "Абрамсы" осенью.

Командир отметил, что смена тактики и уменьшенное количество танков дало шанс на прорыв ВСУ.

Издание пишет, что кассетные боеприпасы заставляют отступать того, против кого этот снаряд был использован, поскольку в ином случае будет нанесен существенный урон. Это позволяет постепенно продвигаться вперед, тратя дорогостоящее вооружение. Плюс ко всему удары с этим снарядом не должны быть точными, отметил командир ВСУ.

В США считают, что если украинская армия доберется до российской артиллерии, то у ВСУ получится ее вывести из строя использовав переданные снаряды. Основная проблема заключается в том, что для этого ВСУ придется пройти всю линию обороны и совершить рывок.

Издание пишет, что кассетные боеприпасы буквально уничтожают все деревья в округе. Это позволяет расчистить путь в районе Работино и продолжать давление. Но, минные поля все так же остаются проблемой и ВСУ используют людей для их разминирования, что несет за собой большие потери и малую эффективность.