Наступление, пока ВСУ пытаются наступать в Запорожье.

Западное издание The Guardian пишет, что российские войска собираются активно атаковать Харьковскую область, попытавшись, отобрать позиции у украинских военных, пока те столкнулись с проблемами в ходе контрнаступления на Запорожском направлении из-за линии обороны и кинули туда существенное количество стратегических резервов.

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Издание считает, что Россия будет использовать тяжелую ситуацию для ВСУ в рамках наступления для своего наступления на других направлениях. Издание пишет, что российские войска сумели отодвинуть линию боевого соприкосновения на 3 километра в северо-восточном районе Харькова.

МО Украины, Анна Маляр отметила, что у российских военных есть "план" на Харьковскую область, который предполагает быстрое продвижение вглубь области, пока ВСУшники пытаются атаковать в районе Запорожья. Это, в том числе будет отвлекающим маневром, поскольку ВСУ придется перекинуть часть военных на другое направление для обороны занятых позиций. Это может оборвать всё наступление.

Издание пишет, что российские солдаты продолжали попытки наступать в районе Купянска на протяжении трех дней и смогли добиться успехов, продвинувшись на три километра вглубь и 11 километров по остальной линии соприкосновения. Это результаты за три дня.

Украинские власти заявляют, что знают о "плане" России воспользоваться ситуацией с вялым контрнаступлением и они предпринимают соответствующие меры. Также украинцы заявляют, что российские военные начали интенсивнее использовать артиллерию в районе Харькова перед наступлением.

На Западе считают, что в ходе российского наступления ВС РФ смогут войти в Купянск и взять населенный пункт под свой контроль, а также продвинуться ближе к Харькову.