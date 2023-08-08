Штаты планируют увеличить производство снарядов.

Украинские силы тратят очень много артиллерийских снарядов в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Буквально, у ВСУ уже истощились боеприпасы для западной техники, что вынуждает Штаты решать, поставлять ли новые боеприпасы Украине несмотря на дефицит в своей стране. И, Штаты, похоже, готовы пойти на это, поскольку по информации Business Insider Америка увеличит производство артиллерийских снарядов в несколько раз, а это сотни тысяч в год.

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Так, Вашингтон принял решение наращивать производство различных снарядов, например 155-миллиметровых. Америка планирует ежегодно производить порядка сотни тысяч, а то и более таких снарядов и передавать Украине в рамках многоплановых усилий по модернизации оборонно-промышленной базы.

Издание отметило, что за год Украина израсходовала огромное количество боеприпасов и у ВСУ сейчас критически нехватает 155-миллиметровых боеприпасов, нужны новые поставки от Штатов в срочном порядке. ВСУ тратят много снарядов как при обороне, так и при наступлении из-за минных полей. Так, ВСУшники пытаются разминировать поле стреляя по минам артиллерией. Все бы ничего, но снаряды не бесконечные.

На данный момент Украине снова нужны поставки, но у Штатов не налажено производство для выполнения просьбы и Западу предстоит выбирать: передать снаряды Украине и истощить свои припасы, или оставить Украину без снарядов в ходе наступления.

Издание считает, что решение Байдена передать украинским войскам запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы было принято из-за проблем с производством обычных снарядов и их дефицитом в Штатах. Представители США также отметили, что передача этих снарядов позволит уменьшить дефицит запасов обычных снарядов в Штатах, даст время на производство новых.

Пока кассетных боеприпасов у Штатов много, они будут передавать Украине их, а потом снова смогут дать обычные снаряды, когда получится наладить нормальное производство.

Так, Штаты производят до 24 000 155-мм снарядов в месяц. Это больше, чем было до конфликта в Украине. Но, вскоре, Штаты планируют увеличить это число на четыре тысячи в месяц — до 28 000. В течение года Штаты желают увеличить производство до более чем 80 000 снарядов в месяц. Это просто огромный скачок в расходах и производстве. О дефиците говорить не придется. Хватит даже на всё НАТО. А Штаты планируют оснащать не только Украину и себя, но и остальных союзников.

Штаты уже инвестировали средства в производство и надеются увеличить производство боеприпасов на определенную сумму в ближайшие месяцы. Правда, Штатам придется потратиться на новые места, где будут производить все эти боеприпасы, поскольку производственных мощностей на сегодня недостаточно для того, чтобы достичь цели в 80 тысяч снарядов в месяц. Придется наладить дополнительное производство в США или за рубежом.