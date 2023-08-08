Ну... Просто Abrams не Leopard, взрываться не должен.

Стало известно, что Соединенные Штаты разрешили получить ВСУ танки Abrams только после того, как те согласились послушать Запад и проконсультировались о том, где же можно применять танки и желательно это делать, а где, соответственно, желательно применять немецкие Leopard. Ведь всем известно, что Abrams не Leopard, взрываться не должен.

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Собственно, Украине пришлось обсуждать с Соединенными Штатами места, где можно эффективно применять переданные танки Abrams. По данным в сети Штаты порекомендовали ВСУ сохранить часть танков в резерве, а не применять их сразу в бою на Запорожском направлении, ибо за этим могут последовать неожиданные последствия. Вдруг Abrams в ходе контрнаступления покажут себя плохо... И кончатся. А если в резервах останется часть танков, то можно будет подумать, куда их использовать с более высокой эффективностью.

Так, Украина должна получить от Штатов первые несколько танков "Абрамс" M1A1 ближе к осени, они входят в пакет военной помощи номер 31. Сперва эти танки доставят морем в Германию, а уже после этого их перевезут сушей в Украину. Вместе с танками Штаты пообещали предоставить ВСУ всё необходимое для танков, включая боеприпасы, топливную аппаратуру и даже запчасти для ремонта подорванных танков.

Так, Украине порекомендовали сохранить пару десятков танков в резерве, чтобы использовать их в "подходящий момент". Украина планирует рассредоточить американские танки, чтобы они не подрывались в одной точке на линии боевого соприкосновения. А как нам известно — танки Abrams станут важной мишенью для российских военных, особенно в первые дни после поставки, как было с немецкими Leopard в начале июня. Тогда они горели постоянно пытаясь пробить линию обороны ВС РФ в районе Запорожья.

Отмечу, что Украина активно использовала только немецкие танки, а вот остальные поставки, похоже, находятся в резерве. Так, пару месяцев назад ВСУ должны были получить танки британского производства "Challenger" в количестве 14-16 единиц. Однако украинские власти до сих пор не ввели эту технику в бой. Считается, что они стоят в сохранности на Западной Украине. По всей видимости, часть Abrams направят туда же дожидаться "хороших времен".