Тем временем военные ВСУ отмечают, что такая подготовка недостаточна для контрнаступления.

Запад продолжает тренировку солдат ВСУ для их использования в ходе контрнаступления на Запорожском направлении. Так, сегодня Генштаб ВСУ отчитался об успехах Запада в этом деле и заявил, что уже более 20 тысяч новобранцев прошли базовую подготовку в Великобритании и готовы к ведению боевых действий в наступлении.

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Напомню, что в прошлом году великобританские власти запустили некую программу Interflex. В рамках этой программы на территории Великобритании должны обучать военных ВСУ лучшим тактикам НАТО, которая, к слову, провалилась в ходе наступления. В феврале текущего года появились первые результаты этой программы - 10 тысяч обученных военных. Ну а сегодня появилась новость, что уже более 20 тысяч солдат завершили базовую военную подготовку и могут заменить "уставших" военных на линии боевого соприкосновения не сдав занятые позиции.

До конца текущего года из Великобритании должны выйти обученными ещё порядка 11 тысяч солдат. Они смогут принять участие в боевых действиях уже зимой. Журналисты подсчитали и выяснили, что по программе Interflex инструкторы НАТО успевают подготовить приблизительно 1600 бойцов ежемесячно, ибо с января по август текущего года завершили обучение 11 тысяч военнослужащих. Впрочем, цифра динамическая и каждый месяц она меняется, поскольку каждый раз тренировка проходит в разных условиях. Кто-то понимает лучше, а кто-то хуже.

Только вот базовой военной подготовки со стороны Запада для ВСУ недостаточно. Об этом свидетельствует в первую очередь вялое наступление украинских войск. ВСУ решили использовать НАТОвскую тактику, но она провалилась и они вернулись к своей, родной тактике.

Ну а еще плохо о тренировках на Западе отзываются и сами украинские военные, которые прошли ее. Так, командиры отмечают, что в большинстве случаев новобранцы обученные на Западе паникуют в нестандартных ситуациях, что приносит существенные потери. Как известно — паника, худшее, что может случиться в опасной ситуации. А линия боевого соприкосновения — опасность да и только. Какая эффективность у солдат, которые паникуют увидев минное поле или противника? Ну, думаю, об эффективном наступлении в таком случае можно забыть. Этим солдатам хотя бы выжить до ротации с такой реакцией на нестандартные ситуации.