Теперь официально известно, что ракеты уже у ВСУ.

Французский аналог дальнобойной ракеты Storm Shadow был передан ВСУ в количестве 50 штук на этой неделе. Теперь официально известно, что украинские военные уже получили эту ракету и могут использовать в ближайшие дни на линии боевого соприкосновения запуская их с самолетов Су-24. Кадры с установленной ракеты на самолет опубликовал президент Украины Зеленский.

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На фотографии видно, как Зеленский подписал маркером ракету SCALP-EG и написал "Слава Украине". Ракета создана будто для демонстрации, а не запуска, ибо красиво украшена украинским гербом с установленной на нем Эйфелевой башней и подписью в цветах французского флага.

МО Украины намекнуло, что данные ракеты использовались при ударах по мостам в Крыму - в Чонгаре и Геническе. Просто МО Украины добавило к фотографии этой ракеты фотографии мостов.

SCALP-EG это аналог британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Она может лететь до 250 километров и достигает скорости до 1050 километров в час. Впервые эту ракету планировали передать Украине еще в мае текущего года. Потом это решение подтвердили чиновники в июне. А вот теперь эти ракеты добрались до цели в количестве 50 штук.