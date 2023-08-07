Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Российские военные продолжали улучшать линию обороны во время контрнаступления ВСУ
А это существенно замедлит продвижение ВСУ.

реклама

Немецкое издание написало, что российские военные продолжали усиливать линию обороны различными способами даже после начала контрнаступления ВСУ, что, разумеется, еще сильнее замедлит (замедлило) наступление украинских военных этим летом. Теперь, украинским военным предстоит пробиваться через усиленную оборону еще километров 20, а то и все 30, чтобы добраться до так называемой "стратегической точки", успех в которой принесет возможность ВСУ совершить "рывок" к Азовскому морю и Крыму. Но, пока что, это только мечты, поскольку украинские военные обязаны пройти минное поле длинною в 17 километров, а потом бороться за позиции с российской армией, авиацией и артиллерией.

реклама

Как оказалось, российская армия в начале контрнаступления ВСУ не боялась украинцев и продолжала работу по возведению линии обороны на Запорожском направлении. Пока военные ВСУ пытались пробить оборону на одном участке, военные России возводили новую на другом, пишет Репке.

Журналист отметил, что в последние месяцы российские военные продолжали улучшать оборону в районе Работино, где сейчас наступают ВСУ используя стратегические резервы обученные на Западе. Таким образом российские солдаты смогли исключить возможность обойти оборону в Работино со стороны и придется пробиваться "в лоб".

Репке заявил, что такие действия со стороны ВС РФ значительно усложняют наступление ВСУ к Токмаку (цели наступления). А говорить про Мелитополь, Азовское море и Крым вообще не приходится, поскольку украинским военным придется сначала дойти до Токмака. Репке отметил, что с начала первого этапа наступления в июне у ВСУ удалось продвинуться примерно на 5 километров.

При этом Репке считает, что основная линия обороны осталась такой же крепкой, поэтому ВСУ будет очень сложно пробиться, даже используя "стратегические резервы". Он также утверждает, что российские военные сумели усилить линию обороны в новых местах, где-то между Запорожьем и Крымом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #всу #вс рф #контрнаступление всу
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
45
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
5
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
5
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
12
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
+
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
11
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
13
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
10
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
58
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
232
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
137
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
117
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
21:39
либо система старая, засраная, либо дрова криво встали. За 3 последних года проблем с дровами не было у меня на АМД
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Serezhka
21:39
Хм, ну да, 8800 и 9800 совсем не отличались, только БИОСом. (сарказм)
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
21:38
По факут для таких видюх производительность 50-60 фпс норм в целом. имеем некоторые игры, где 8 Гб хватает с небольшим запасом, там есть преимущество 15-20%. Есть игры где видеобуфера впритык, там пре...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
dimonl
21:38
Глупая статья и ни о чем! Причем здесь Акация то, автор!?
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
Serezhka
21:36
На данный момент она меня устраивает. Да, цена не вкусная, но это пока её единственный минус для меня. В купе с монитором 165Гц с поддержкой G-Sync просто бомба.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Дмитрий Таров
21:32
Ну, и как при "суверенном интернете" получать доступ к ютубу, серверам Steam? Если нужно от чего-то отказываться, то я бы предпочёл отказаться от Роскомнадзора. Не его дело указывать мне чем заниматьс...
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
andrew_riddler
21:30
Странно тогда А драйвер как качал,через блюпуп,как полагается ?
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Наиль Назыров
21:24
Остаётся вопрос к нашему МО и ГШ России. До каких пор Запад будет снабжать укрофашистов своими вооружением. По чему то сих пор не нарушена логистика доставки.
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
andrew_riddler
21:19
У тебя карта в системнике кверху ногами стоит Это TX 3050 на самом деле А почему ТХ? А потому что только тащит херню одну .
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Зайцев Леонид
21:14
32 Гб... 4060... Больше не лезь в компьютеры
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем