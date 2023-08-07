А это существенно замедлит продвижение ВСУ.

Немецкое издание написало, что российские военные продолжали усиливать линию обороны различными способами даже после начала контрнаступления ВСУ, что, разумеется, еще сильнее замедлит (замедлило) наступление украинских военных этим летом. Теперь, украинским военным предстоит пробиваться через усиленную оборону еще километров 20, а то и все 30, чтобы добраться до так называемой "стратегической точки", успех в которой принесет возможность ВСУ совершить "рывок" к Азовскому морю и Крыму. Но, пока что, это только мечты, поскольку украинские военные обязаны пройти минное поле длинною в 17 километров, а потом бороться за позиции с российской армией, авиацией и артиллерией.

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Как оказалось, российская армия в начале контрнаступления ВСУ не боялась украинцев и продолжала работу по возведению линии обороны на Запорожском направлении. Пока военные ВСУ пытались пробить оборону на одном участке, военные России возводили новую на другом, пишет Репке.

Журналист отметил, что в последние месяцы российские военные продолжали улучшать оборону в районе Работино, где сейчас наступают ВСУ используя стратегические резервы обученные на Западе. Таким образом российские солдаты смогли исключить возможность обойти оборону в Работино со стороны и придется пробиваться "в лоб".

Репке заявил, что такие действия со стороны ВС РФ значительно усложняют наступление ВСУ к Токмаку (цели наступления). А говорить про Мелитополь, Азовское море и Крым вообще не приходится, поскольку украинским военным придется сначала дойти до Токмака. Репке отметил, что с начала первого этапа наступления в июне у ВСУ удалось продвинуться примерно на 5 километров.

При этом Репке считает, что основная линия обороны осталась такой же крепкой, поэтому ВСУ будет очень сложно пробиться, даже используя "стратегические резервы". Он также утверждает, что российские военные сумели усилить линию обороны в новых местах, где-то между Запорожьем и Крымом.