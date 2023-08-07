Украинские военные уверены в успехе наступления.

Украинские военные уверены в успехе наступления и ожидают, что смогут найти слабое место в обороне ВС РФ до конца года пробив линию "Суровикина" и совершив "рывок" в направлении Азовского моря добравшись до Крыма. Короче, украинские военные считают, что добиться выполнения целей за оставшиеся пару месяцев — вполне возможно, а вот после похолодания будет легче удерживать занятые позиции и "торговаться на мирных переговорах" с Россией.

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Украинские военные уверенны, что поставки НАТОвского вооружения смогут перевернуть ход событий, что позволит добиться успехов, а хорошая разведка — ключевой фактор перед достижением целей. При этом обучение новобранцев важнее, чем западная бронетехника, но обучение должно быть нормальным, ибо пара недель — это не подготовка, а пародия на нее.

Солдаты отметили, что Украина не сможет провести наступление с маленькими потерями, поскольку нет превосходства в воздухе, средств для разминирования минных полей без потерь и средств для противодействия артиллерии ВС РФ. Однако с количеством доступных солдат в ВСУ уверены, что добиться поставленных целей до конца текущего года вполне возможно, а к 2024 году даже вернуть под контроль полуостров Крым начав восстановление экономики и власти над территорией. План по которому будут действовать украинские власти, если у ВСУ получится войти в Крым был опубликован в сети сегодня и предполагает "арест сотрудников администрации Крыма" с депортацией российских граждан без украинского паспорта. Остальных трогать не собираются и ожидают поддержку со стороны мирных жителей.

Правда, пока что войска Украины не могут добиться успехов в районе Работино, куда кинуты стратегические резервы обученные на Западе. А украинское командование обещало, что они покажут успех в этом районе за несколько недель.

Напомню, что Украина окончательно и бесповоротно отказалась от мирных переговоров, пока российские войска находятся на территориях Украины 1991 года, а также пока Крым не под контролем украинских властей. Зеленский после встречи с другими западными лидерами в Саудовской Аравии отметил, что мир наступит тогда, когда у ВСУ получится добиться успехов военным путем в ходе наступления, а поэтому от Запада нужно только оружие и соответствующая поддержка решений Украины.