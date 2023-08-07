Не, ну это же тактически верное решение?

Издание NYT смогло пообщаться с украинскими военными и выяснило, что многие из них — обычные новобранцы, которые ранее не держали в руках оружие и совершенно не знакомы с армией. Они обучались всего несколько недель на Западе и были отправлены в бой, их поставили во главе контрнаступления сказав "наступайте и добейтесь успеха". Разумеется, успехом здесь и не пахнет, а новобранцы столкнулись с паникой увидев минные поля и масштабную линию обороны российских войск. Вы знаете — тренировки это одно, а реальность совершенно другое. Так вот с армией это работает безотказно, ибо тренировки не могут предположить все сценарии развития событий на поле боя. Ставить новобранцев в наступление и ждать от них супер результатов, успехов и маленьких потерь — банально глупо.

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Но, у украинского командования не было выбора, поскольку если бы на обучение отправились опытные бойцы, то линия обороны украинских войск рассыпалась и в одной точке на линии боевого соприкосновения бойцы ВС РФ смогли бы добиться видимых успехов и провести масштабное наступление с неизвестными для Украины последствиями. Поэтому было решено отправить на обучение в США новобранцев, пару недель дать им для адаптации и провести ротацию, чтобы опытные бойцы могли передохнуть.

Так, Украина кидала в бой неопытных солдат, которые даже не знали, что нужно делать в ходе наступления. Говорить об эффективности в таком случае не приходится, а вот о потерях — еще как. В таких отрядах, обычно, царила паника, поскольку новобранцы не знали как реагировать на большинство нестандартных ситуаций. Например, при разминировании начался обстрел артиллерией и солдаты попали в ловушку — что делать, кроме как паниковать, если опыта в таких ситуациях не было, а на тренировках такой сценарий вряд ли за несколько недель успели предугадать?

Разумеется, это привело к повышенным потерям в ходе наступления. Причем терялись не только солдаты, но и дорогая западная бронетехника, которая совсем не подходит под украинское контрнаступление по минным полям. Издание NYT отметило, что те же машины MaxxPros малоэффективны в ходе борьбы с российской армией, поскольку они были созданы для противодействия повстанцам из Ирака и Афганистана. А как мы знаем повстанцы не обладают тяжелой техникой и артиллерией.