Западные эксперты нашли новую причину отсутствия успехов у ВСУ.

Контрнаступление Украины началось в июне. После, уже в июле украинские власти объявили о начале "второго этапа" наступления. Продлился этот этап всего ничего одну неделю, после чего власти снова поменяли цифру и начался "третий этап" наступления. И вот, пока что, третий этап идет и ВСУ пытаются добиться успехов в районе Работино, кинув туда стратегические резервы обученные на Западе. Третий этап идет приблизительно 4 дня, а пока что успехов нет и западные аналитики пришли объяснить, почему же так происходит и кто в этом виноват в этот раз.

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Так, в этот раз в наступлении виновато отсутствие роботов-сапёров. Из-за этого разминирование минных полей значительно усложнилось, а российские войска уничтожили существенное количество машин для разминирования. Так, эксперты считают, что если бы Украина получила вместе с танками Leopard и БМП Bradley таких роботов, то и наступление пошло совершенно по другому. Считается, что в таком случае ВСУшники смогли бы "быстро и без потерь" пройти минное поле и пробить линию обороны российских войск используя западную бронетехнику на полную мощь без потерь эффективности.

Эксперты считают, что ВСУ смогли бы в таком случае добиться успехов за первый этап наступления, который начался еще в июне и смогли бы дойти до Азовского моря и Крыма за один месяц, как и планировалось украинскими властями изначально. Тогда бы не было других причин, которые мешали наступлению (о них ниже) и все было бы идеально.

А пока у ВСУ не будет роботов-сапёров, то Украине придется бросать в атаку пехоту и разминировать минное поле людьми, что дает мало результатов и много потерь в ходе наступления. Сейчас украинские войска предпочитают обходить минное поле стороной, передвигаясь, в том числе по открытым полям.

На сегодняшний день НАТО не готово передать Украине таких роботов. Да и запросов со стороны украинских властей на такой тип техники не было. Так что, мнение экспертов странное, ибо никто такую технику даже не запрашивал. Каким образом она может стать причиной провала — неизвестно. Да и роботов-сапёров в странах НАТО не тысячи, как можно было бы предположить, ибо это новая технология, которая требует развития ВПК.

И так, на ком же лежит вина провала в наступлении ВСУ? - в высокой траве на Запорожском направлении. В отсутствии роботов-сапёров. В плохой летней погоде. В завышенных ожиданиях Запада и людей. В отсутствии достаточного количества танков и боеприпасов. В отсутствии авиации. В плохой НАТОвской тактике. В малом количестве солдат. В мало времени. На российских военных, которые по украинскому плану должны были отойти со своих позиций увидев Leopard и Bradley.