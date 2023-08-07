Скорее всего, вторжения не будет, но путчисты опасаются иного исхода событий.

Вчера подошел к концу ультиматум ECOWAS к путчистам Нигера и они не выполнили требования. Это означает, что организация может предпринять любые меры, включая военные. О военном вторжении говорили все, кому не лень. И, сенат Нигерии, главной страны ECOWAS отклонил прошение президента о военном вторжении в Нигер. По всей видимости, армия была почти готова начать войну против путчистов в Нигере, однако другие политики остановили (или приостановили) процесс.

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Годсвилл Акпабио, глава Сената Нигерии отметил, что чиновники против военного вторжения в Нигер, где произошел военный переворот. Они попросили президентов действовать дипломатическим путем, а не насилием. А ведь этот путь даже не использовался, поскольку Запад сразу кинул ультиматум и просто ждал от путчистов ответа (интересно, они реально верили в то, что путчисты отдадут власть прошлому лидеру и примут наказание?). Ответа дождаться не получилось и придется предпринимать меры.

Чиновники согласились встретиться и обсудить меры, которыми возможно решить конфликт в Нигере. Ясно, что они попытаются найти мирный выход из этой ситуации, поскольку военное вторжение угрожает не только Нигеру, но и его соседям. Алжирские власти отметили, что война принесет проблемы не только Нигеру и странам ECOWAS, но и Алжиру.

На этом фоне путчисты закрыли воздушное пространство в стране и заявили, что будут уничтожать все воздушные цели, которые приближаются к Нигеру. Путчисты опасаются, что Запад действительно начнет свое вторжение, даже зная о том, что мало кто поддерживает такую меру.

ОАЭ послала свою армию в соседнюю страну Чад. А итальянские военные на своей базе в Нигере освободили место для гражданских, которым необходимо укрытие. На данный момент США не проводят полную эвакуацию, поэтому ожидать военного вторжения не приходится, хотя и отметать такой вариант развития событий не стоит.

Сейчас президент Нигерии должен получить поддержку у чиновников Нигерии, чтобы начать военное вторжение в страну.