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Украина планирует бросить в наступление сухопутные дроны
А еще украинские чиновники уверены, что смогут сами создать их.

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Контрнаступление Украины уже идет несколько месяцев. ВСУшники начав наступать на Запорожском направлении в июне сначала понесли существенные потери. Это было прекрасно видно даже Западу, поскольку западные издания одни за другим писали о больших потерях ВСУ в западной бронетехнике. Потом потери стабилизировались, но особого продвижения мы не заметили. Так шел месяц. Особых изменений не было якобы из-за плохой летней погоды и бурной растительности, которая своей высотой заграждает видимость украинским военным и мешает разминировать минные поля.

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Ну да в любом случае спустя месяц, неделю назад украинские власти объявили "вторую фазу" наступления. Задачи остались прежними - добраться до Мелитополя и Токмака, выйти к Азовскому морю, контролировать Крым и взять АЭС в Энергодаре. На все это войскам дали пару недель, а если быть точнее две-три. А вообще хотели, чтобы ВСУ справились за неделю. И, они справились! Правда, чуть-чуть другим способом. Вторая фаза полностью провалилась и началась третья. Об этом сообщило издание WP.

Сообщается, что из-за ошибочной НАТОвской тактики Украина понесла большие потери в ходе наступления в районе Старомайорского, а поэтому решила поменять тактику на старую и начать "третий этап" наступления на Работино с использованием стратегического резерва - 10-й корпус с обученными воинами на Западе и западной бронетехникой. Украина кинет в бой самых лучших солдат совместно с лучшей западной техникой в надежде наконец-то пробить линию обороны и обойти минные поля. Сообщается, что украинским войскам предстоит преодолеть порядка 17 километров минных полей. При этом придется бороться с российской артиллерией и авиацией, а также военными, которые не дают адекватно разминировать минное поле.

Минные поля — отдельная тема. Они серьезно мешают украинскому контрнаступлению. Обычные войска ничего не могут с ними поделать, а машины для разминирования приносят мало результатов, поскольку российская авиация подрывает тех, кто предпринимает попытку разминировать ловушку.

На этом фоне украинская армия хочет провести модернизацию. Уменьшить потери, обойти преграду в виде минных полей и застать ВС РФ врасплох — роботы. Да, Украина планирует кинуть в наступление настоящих роботов. Маленькие машинки, которые могут разминировать поле и скрываются в высокой растительности в направлении Запорожья.

Инновационная техника проходит тестирование. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов опубликовал соответствующее видео с прототипом этого робота. Выглядит как маленькое багги с пулеметом. Управляется дистанционно. Может заменить обычную пехоту в наступлении уменьшив потери в живой силе. Стоимость, учитывая что это робот — маленькая.

Таким образом Гаврилов пообещал сохранить как можно больше жизней ВСУ в ходе наступления и следовать украинской военной доктрине, где приоритет отдается не успехам на поле боя, а жизням людей. Такая беспилотная машина может нести на себе различное вооружение, от пулемета до гранатомета. Вероятно, туда можно установить систему для разминирования минных полей. Эта машина значительно меньше тех, что используются для разминирования.

Гаврилов отметил, что такая машина может использоваться украинскими военными из безопасной зоны. Машину могут поставить в засаду и в нужный момент активировать, чтобы воспользоваться доступным вооружением. Таким образом можно отбить наступление той же бронетехники, неожиданно выстрелив из установленного на роботе гранатомета.

Сперва Украина начнет разработку таких роботов для атаки, а уже после этого задумается о создании таких же систем для обороны. Считается, что такая машина сможет выполнять роль разведчика и даже ПВО. Такие системы были бы неподвижны, но управлялись бы оператором из другого секретного места.

Гаврилов отметил, что современные машины-роботы смогут выполнять любую задачу, от наступления до ядерной и биологической защиты. Эта машина также хорошо выступит разведчиком в ходе наступления из-за своих размеров. Беспилотники в большом количестве могут информировать военных и союзников о положении солдат на линии боевого соприкосновения. Также эти машины могут обезвреживать бомбы и спасать раненых из опасной зоны.

Сообщается, что Киев также начал разработку своей "Армии дронов". Разрабатывается первый в мире полный парк беспилотных летательных аппаратов, включая морских беспилотников, которые используются при ударах по ВМС и Крыму. Этими дронами Украина нанесла удар в июле по Крымскому мосту. В последнее время Украина увеличила свои атаки с использованием такого типа дронов.

Украина планирует автоматизировать большинство опасных задач, такие как эвакуация раненых, разведка, расчистка маршрута от мин. Так, солдаты перестанут попадать в весьма опасную зону из которой невозможно выбраться, а машину — не жалко.

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#украина #всу #контрнаступление #роботы
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