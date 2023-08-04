225 долларов в месяц к основной зарплате — мало по американским меркам.

Американские чиновники решили ввести доплату всем солдатам из США, которые выполняют задачи на территории Украины, поскольку они находятся в зоне повышенной опасности, где есть риск для жизни. Об этом сообщает канал Fox News.

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Доплата на самом деле по меркам Штатов — мизерная, особенно если вспомнить про то, что это доплата за риск для жизни, то есть за то, что люди сознательно идут на повышенный риск преждевременно умереть. В общем, солдатам, выполняющим задачи в Украине будут платить дополнительно 225 долларов в месяц. Еще 150 долларов они могут получить в виде доплаты за тяжелые условия службы. Видимо, это если солдаты работают не в лагерях, а где-нибудь ближе к линии боевого соприкосновения в полях.

Но важно отметить, что вторая доплата будет уменьшена. Выплата за тяжелые условия службы не так важна, поэтому заплатят военным за нее порядка 100 долларов (ну, покушать можно будет неделю по ценам в США). Если солдат сможет получить две доплаты, то к его основной зарплате прибавится 325 долларов. Особой щедростью американские чиновники к военным в опасной зоне не отличились. Ну, это, наверное, потому, что в Украине не удается нефть качать.

А что эти военные делают в Украине? Инструктируют солдат ВСУ, а также охраняют посольства и другие стратегические международные здания. Также эти солдаты должны следить, чтобы военную технику, переданную Украине не украли и не распродавали налево и направо. Считается, что эти военные помогают украинским солдатам разобраться с западной техникой.