Ситуация на линии боевого соприкосновения сложная.

ГУР МО или разведка Украины сделала заявление, которое объясняет, почему скорость в наступлении ВСУ не так важна, как остальные факторы. Так вот, разведка считает, что самое главное в контрнаступлении это не скорость и расстояние на которое продвинулись войска за день, неделю или месяц, а неожиданность и точность удара по противнику.

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ГУР МО отмечает, что на данный момент украинское командование пытается продвигаться медленно, чтобы сохранить жизнь как можно большему количеству солдат. Ибо линия обороны опасна, а риск нарваться на мину существует всегда. Но, чем медленнее войска передвигаются, тем меньше шанс нарваться на мину и попасть в какую-нибудь ловушку российских военных.

На сегодня украинские военные используют новую тактику — "истощение" бойцов ВС РФ. ВСУ активно используют артиллерию, чтобы истощить российских военных и перекрыть снабжение. Уже после этого по ослабленной обороне хочет ударить ВСУ, заранее уничтожив системы ПВО и разведки.

Для фактора неожиданности украинские военные часто атакуют малыми группами по ночам, чтобы российские военные всегда ожидали атаки с любой стороны. Днём украинская армия также предпринимает попытки пробиться через линию обороны, но не использует бронетехнику, а вместо этого идет пешком разминируя минные поля.

ГУР отметило, что скорость контрнаступления зависит не только от украинских военных, но и от поставленного вооружения. Чем больше дальнобойных ракет, ПВО, танков и остальной техники — тем быстрее наступление. Сейчас Украина сообщает о дефиците артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и танков. Зеленский запросил у Запада танки Abrams и ожидает получить их к середине сентября, чтобы применить на линии боевого соприкосновения в ходе уже третьего этапа наступления. Американские чиновники уверены, что именно эти танки смогут переломить ход конфликта и позволят Украине достичь успехов на Запорожском направлении до сильного похолодания в конце осени.

Сейчас же Украина бросила в атаку стратегический резерв в виде 10-го корпуса. Там много бронетехники. Ожидается, что в районе Работино украинские военные попробуют пробиться через оборону и 17 километров мин используя разного рода технику. Это большой риск и увеличенные потери, однако украинское командование не видит другого выхода, кроме как продолжать давить на российских военных, поскольку у ВС РФ грамотная ротация и выбить армию стандартными методами с позиций не получится.

ГУР отметило, что сейчас армии Украины срочно нужны дополнительные боеприпасы и системы разминирования. Сотрудники ГУР сообщили, что ситуация сложная, но инициатива в руках ВСУ и они решают, что будет происходить дальше.

Тем временем в сети появились первые фотографии результатов "второго этапа" наступления в районе Запорожья.