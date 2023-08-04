Офицер армии остался анонимным, но сказал, что все серьезно.

Сообщается, что Нигерия привела в полную боевую готовность свою армию на фоне ультиматума путчистам из Нигера. Если ответ от путчистов по ультиматуму не поступит до 6 августа в воскресенье, то Запад может вторгнуться в Нигер. По всей видимости, Нигерия решила сразу идти крайними методами — военными, если путчисты не вернут власть Базуму до 6 августа.

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Получается, что армия Нигерии, состоящая из 143 тысяч человек приведена в полную боевую готовность. Если поступит приказ о необходимости выдвинуться на территорию Нигера, он будет исполнен немедленно. В готовность приведен спецназ, танки и рейнджеры.

Важно отметить, что один только Нигер располагает "никакой" армией по сравнению с одной Нигерией. Это не более 10 тысяч военнослужащих. Большинство служат в пехоте. Максимум, это поддержка бронемашин. Танков мало. Об авиации и других "западных технологиях" и речи не идет. У ECOWAS же все это имеется, поэтому путчистам стоит подумать, прежде чем идти на конфликт с Западом. Может, принять ультиматум и отдать власть будет лучшим решением, запросив лишь безопасность после передачи власти?

В любом случае сейчас президент Нигерии обсуждает с соседями Нигера возможность поддержки военного вторжения с их стороны. Считается, что Ливия и Алжир — стратегически важные союзники в возможной войне, поэтому, если они согласятся поддержать вторжение, то путчистам ничего не останется, кроме как сдаться. Ибо военные действия лишь дадут некое время на побег из страны, не более того.

Мали и Буркина-Фасо пообещали защищать путчистов из Нигера. Это может обернуться последствием и для этих стран, поскольку там тоже был военный переворот. А Запад он всё помнит и не против вернуть контроль над тремя странами, вместо одной.

На данный момент остальные страны лишь поддерживают решение ECOWAS. Сенегал заявляет о готовности вторгнуться в Нигер, но ее армия не приведена в полную боевую готовность. Французские и американские бойцы на базе в Нигере продолжают нести службу. Американские граждане не эвакуируются, несмотря на нарастающую опасность военного вторжения. Видимо, пока что планов у Штатов по вторжению нет, ибо они даже военный переворот, переворотом не называют.