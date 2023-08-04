У ВСУ уже начался "третий этап" наступления.

Вы, наверное, удивитесь, но у ВСУ начался уже "третий этап" наступления... Второй этап занял у армии Украины всего неделю попыток пробиться на Запорожском направлении... Не слишком ли быстро закончился один этап и начался следующий?

реклама

Вероятно, это связано с тем, что Украина решила бросить в наступление в районе Работино стратегический резерв обученный на Западе и поменять тактику на свою собственную, а не ту, которую рекомендовал Запад использовать для достижения успехов. Командиры ВСУ считают, что их тактика будет куда эффективнее в условиях наступления.

Американское издание WP пишет о том, что ВСУ начали масштабный "третий этап" наступления. Так его назвали только потому, что украинская армия бросила в бой стратегические резервы, ибо в ходе "второго этапа" стало ясно, что предпринятая в ходе него тактика не принесла и не принесет успехов в дальнейшем. Теперь уже обученными Западом войсками Украина попробует достичь успеха и пробить линию обороны на Запорожском направлении и дойти до Азовского моря и Крыма... Один бывший генерал из США обещает, что ВСУ это сделают до конца лета, то есть через месяц.

Собственно, кинуты улучшенные войска были в наступление в районе Работино. Командование ВСУ задействовало некий 10-й армейский корпус с целью добиться успехов. Это говорит о начале третьего этапа наступления с целью прорвать линию обороны на стратегически важных направлениях (Работино, Орехов, Старомайорское). Издание считает, что у Украины вполне есть шансы на то, чтобы пробиться в районе Работино, если кинуть туда больше войск и давить, давить, давить каждый день.

Издание отмечает, что украинским войскам придется пробраться через 19 километров минных полей, прежде чем ВСУ смогут начать борьбу с российскими военными. Решение бросить в бой 10-й армейский корпус было принято еще на прошлой неделе. В СМИ это должны были заметить, ибо на Ореховском направлении активизировались боевые действия.

На данный момент издание не знает, насколько много шансов у украинских военных и понесли ли русские такие потери, которые позволили бы ВСУ пробиться через мины. Но, попытка есть. Украинский военный, приглашенный дать комментарий изданию отметил, что наступление пока что идет медленно и тяжело, сильно изматывает войска.

Военный отметил, что погода помогает российским военным и закрепиться в районе Работино сложно, но ВСУ пытаются. Сильно мешает российская авиация и дроны. Она наносит удары по артиллерии ВСУ, что лишает пехоту поддержки сзади.