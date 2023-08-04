Вот теперь можно и денег заработать.

Последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции будут ощущаться еще долго. Большая часть территорий просто высохла. Раньше там было много воды - а теперь суша, где лежит куча различного мусора и не только мусора. Есть там такой мусор, которому тысячи лет и стоит он наверняка хороших денег. Но заработать их получится только в том случае, если у вас получится победить остальных желающих заработать денег, ибо на территориях бывшего водохранилища началась настоящая борьба за "древние сокровища". Водохранилище водохранилищем, а деньги есть деньги.

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Издание NYT пишет, что на высохших территориях можно найти много интересных "сокровищ", которым порядка тысячи лет. Например, украинский археолог Волков просто прогуливался по высохшему водохранилищу и смог найти кладезь артефактов. Все они были скрыты под водой в песке, а события с водохранилищем помогли раскопать их. Он нашел обычный керамический осколок, которому... Всего приблизительно три тысячи лет и он родом из бронзового века.

С момента разрушения водохранилища и его осушения археологи смогли найти кучу различных интересных вещей: обломки каменных топоров возрастом не менее 1000 лет, каски немецких войск, целый старый затопленный мост и многое другое. Отмечу, что искатели часто встречали материал военного типа. Это каски, камни, броня и всё в таком духе. Чему-то всего 50 лет, а чему-то сотни и даже тысячи.

Археологи очень удивлены таким положением дел, поскольку такого количества находок давно не было, а люди, разумеется, из-за этого занялись активным поиском драгоценных вещей. Их то, можно продать, заработать и жить счастливо.

Археологи их моют и сортируют. В будущем их должны направить в музеи и другие места, где люди смогут посмотреть на искусство. Но, другая сторона всего этого события — люди, которые ищут материал для продажи и заработка, а не для того, чтобы показать находку людям. Полицейские уже задержали нескольких человек, которые занимались поиском ценных вещей с металлоискателями и большими наушниками. Не лучшая форма для того, чтобы тихо искать ценные вещи в запретной для гражданских зоне.

Археологи разочарованы тем, что в будущем это водохранилище придется восстанавливать и многие находки снова будут оставаться под водой дожидаясь нового события, которое повлияет на водохранилище.