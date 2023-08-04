Бен Ходжес уверен в успехе наступления.

Бывший генерал армии США Бен Ходжес считает, что украинская армия в ходе "второй фазы" наступления все же сможет достичь ощутимых успехов и дойдет до Крыма, что позволит Украине контролировать полуостров, использовать артиллерию для подрыва всей необходимой инфраструктуры там и для торгов на мирных переговорах. И все это сделает Украина до конца текущего лета, как планировал Запад создавая план "второй фазы" наступления.

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Так, Ходжес отметил, что Украине нужно выполнить лишь одно единственное условие, чтобы достичь такого результата — получить ракеты дальнобойного действия в большом количестве, ибо сейчас ракет типа Storm Shadow от Великобритании недостаточно, их используют слишком редко для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре. Это скорее, уже, обвинение Ходжеса в сторону Запада, который не желает передавать Украине дальнобойные ракеты. Пока что Германия точно не передаст ракеты такого типа, поскольку США тоже не хотят давать эти ракеты из-за опасений, что они будут использоваться для ударов по российской территории.

Если украина получит дальнобойные ракеты от Запада, то они позволят Украине провести "деоккупацию" Донбасса до 2024 года, а с Крымом получится справиться уже до конца лета.

Да, все правильно, Бен твердо уверен, что получив дальнобойные ракеты Украина сможет достичь всех целей "второй фазы" контрнаступления и сможет войти в Крым для его контроля. Все это будет сделано всего за один месяц, даже чуть меньше месяца. Если не забывать про то, что передача ракет это время — то, ВСУ зайдут в Крым за неделю при условии, что у армии будут ракеты дальнего действия. Так считает Ходжес, генерал армии США.

Отмечу, что неделями ранее Ходжес прогнозировал успешно украинское контрнаступление, результаты которого смогут увидеть все в кратчайшие сроки. Он считал, что украинская армия используя западную бронетехнику сможет выйти к Азовскому морю и Крыму за считанные недели, а также получит контроль над городами Мариуполь и Бердянск, что заставит Россию принять мирный план Зеленского.

На данный момент контрнаступление идет уже второй месяц, а ощутимых обещанных результатов Ходжеса нет. Украинские войска не смогли пробить линию обороны на Запорожском направлении, а до минимальной цели наступления — Токмака, еще далеко. И да, в таких условиях дальнобойные ракеты типа Storm Shadow, Taurus и ATACMS помогут Украине дойти до Крыма за неделю, уверен Ходжес.



