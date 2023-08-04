Джон Кирби уверен, что результатов переговоры не принесут.

Джон Кирби уверен, что переговоры в Саудовской Аравии не смогут принести ожидаемых Украиной результатов, поэтому в каком-то смысле они являются бессмысленными. Кирби отметил, что Штаты попытаются на этой встрече разработать механизмы, которые смогли бы обеспечить защиту границ Украины, однако говорить о достижении результатов не приходится, до них еще очень и очень далеко.

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Кирби отмечает, что такие переговоры не смогут привести Украину к настоящему миру, а являются, скорее продолжением дискуссии о "формуле мира", которую предложил президент Украины Зеленский. В итоге Штаты ничего не ждут от встречи. Как максимум, это незначительное продвижение в реализации "формулы мира" от Зеленского.

Кирби отметил, что одна из целей этой встречи - показать остальному миру предложенную формулу и сделать так, чтобы остальной мир поддержал ее и Украина заручилась поддержкой международного сообщества в этом вопросе, чтобы уже после этого начать движение вперед по этому вопросу.

Кирби отметил, что эти переговоры не являются мирными переговорами, а также то, что они не нацелены на прекращение конфликта. На них лишь рассмотрят возможность "защитить границы" Украины.

Встреча в Джидде — не мирные переговоры, не форум. На этой встрече невозможно достичь определенных ощутимых результатов. Всё это скорее толчок к развитию дискуссии о "формуле мира", которая требует постоянного обсуждения с мировым сообществом, отметил Кирби.

Кирби отметил, что Россию тоже можно будет пригласить за стол переговоров. Однако это произойдет только тогда, когда сам президент Украины будет готов сесть за стол вместе с российским президентом. На данный момент Зеленский не готов к этому, отметил Кирби. Да и мы это сами знаем, поскольку Зеленский негативно отзывается о любой возможности проводить переговоры с Путиным. Сейчас Зеленский хочет достичь мира без разговоров с РФ, используя оружие с Запада.

Перспективы Зеленского и перспективы Украины должны быть основополагающим элементом этих переговоров, отметил Кирби. Сейчас Америка не знает, как должны выглядеть мирные переговоры и каковы условия самого мира, поэтому Штаты сосредоточились на передаче вооружения ВСУ.